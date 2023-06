Lula aconselha Rui Costa a pedir desculpas por chamar Brasília de ‘ilha da fantasia’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a pedir desculpas por ter se referido a Brasília como “ilha da fantasia” onde “fazer errado é o certo”. A definição do mais poderoso ministro do Palácio do Planalto sobre a capital da República aumentou a temperatura da crise na articulação política e jogou o governo em situação de mais fragilidade diante do Centrão.

Ex-governador da Bahia, Costa disse a interlocutores com quem conversou, nos últimos dias, que se arrependeu de suas frases, mas ainda não se manifestou sobre o assunto porque quer deixar a poeira baixar. Em reunião com o presidente do PSD do Distrito Federal, Paulo Octavio, ainda na segunda-feira, 5, o chefe da Casa Civil afirmou que, quando se referiu a Brasília como “ilha da fantasia”, não teve a intenção de ofender a cidade e nem seus moradores.

No encontro, Paulo Octavio estava acompanhado por Anna Christina, neta do ex-presidente Juscelino Kubitscheck, e por André, bisneto do fundador de Brasília. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), testemunhou as explicações de Costa, que, na véspera, havia sido atacado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). “É um idiota completo”, classificou Ibaneis.

O presidente Lula pediu que Rui Costa se desculpe pelo que disse de Brasília Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Ao admitir que seus comentários haviam sido infelizes, o ministro argumentou que, naquele discurso, falava de Brasília como centro do poder nacional, não como cidade. “Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é o que é o certo na cabeça deles”, disse Costa na sexta-feira, 2, durante a inauguração de um hospital em Itaberaba (BA).

Desde então, o ministro tem sido alvo de muitas críticas e não foram poucos os que pediram a sua cabeça numa semana difícil para o governo. Expoente do Centrão, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, por exemplo, que declarações como essas não ajudam no relacionamento entre Congresso e Planalto porque é preciso ter “comedimento”.

Ao menos por enquanto, porém, Lula não pretende demitir Costa. “Devo muito a ele. É minha Dilma de calças”, comparou Lula, numa referência a Dilma Rousseff, que, antes de ser presidente, foi chefe da Casa Civil.

No segundo turno da eleição ao Planalto, em 2022, o petista teve 72,12% dos votos válidos na Bahia, enquanto Jair Bolsonaro (PL) ficou com 27,88%. O presidente até hoje atribui grande parte de sua vitória no Estado ao trabalho de Rui Costa.