Lula após conversa com Putin: ‘Desejou bom governo e fortalecimento da relação Brasil e Rússia’

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta terça-feira, 20, ao telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com o petista, Putin desejou a ele um “bom governo” e o fortalecimento da relação bilateral entre Brasil e Rússia.

“Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz”, publicou Lula no Twitter.

A relação brasileira com a Rússia mostrou fortalecimento nos mandatos petistas, com a emergência do BRICS. Recentemente, contudo, Putin - que está no poder desde 2000 - mostrou proximidade também com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que evitou condenar com veemência a invasão de Moscou à Ucrânia.

Putin em visita ao Brasil em 2004, durante o primeiro mandato de Lula como presidente. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Em um relatório do governo ucraniano divulgado em julho, Lula foi listado entre pessoas que “propagam narrativas de interesse da Rússia”. Foi após o petista afirmar, em entrevista à revista americana Time, que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, seria “tão responsável quanto Putin” pelo conflito entre os países.