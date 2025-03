Lula aposta em viagens em 2025 para ampliar parceiros comerciais em contraponto aos EUA de Trump

Diante de tal estratégia, um dos focos do chefe do Executivo será viagens para a Ásia, mostrando que o Brasil tem outros parceiros no continente para além da China. A primeira grande viagem internacional que Lula fará neste ano será ao Japão e Vietnã, no final de março. Na agenda, estão previstas reuniões bilaterais, além de um encontro com empresários. Tais visitas, na avaliação da delegação brasileira, têm grande potencial comercial e econômico.

Além da viagem para o Japão e Vietnã, o petista planeja idas à Malásia e à Indonésia em outubro. Apesar disso, Lula pretende ir ao país de Xi Jinping em maio para participar do Foro Celac-China, em Pequim.