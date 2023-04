Lula arrisca ‘capital diplomático’ ao propor solução negociada para a guerra; leia análise

A imediata reação dos EUA e da UE às declarações do presidente Lula sobre seu desinteresse em pôr fim à guerra na Ucrânia confirmaram a percepção de que o Brasil voltou ao centro da diplomacia mundial. A pergunta agora é outra: saberá o Brasil empregar esse capital diplomático para o bem comum?

Em pouco mais de três meses, o novo governo priorizou a América do Sul, realizou encontros de alto nível com os principais governos mundiais, promoveu o meio ambiente, defendeu os direitos humanos e a democracia. No G-7, talvez questione as inefetivas sanções à Rússia, que muito beneficiaram as economias chinesa e indiana. Por fim, arriscou seu capital diplomático ao propor solução negociada para essa guerra.

A proposta é razoável: a alternativa à diplomacia é destruição e morte. A guerra pode escalar, universalizando-se. Ninguém quer isso. Mas não se quis em 1914 nem em 1939. Os meios de destruição hoje são devastadores; imaginar as consequências de uma terceira guerra mundial é assustador.

Lula conversou com Volodmir Zelenski sobre a guerra na Ucrânia no dia 2 de março. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Brasil promove a paz, condição para o desenvolvimento dos povos. Ao contrário de China e Índia, não se absteve em fevereiro: aprovou, na ONU, Resolução que pede uma paz “justa e duradoura” para as partes. Isso é obviamente improvável. A desproporção de meios entre Rússia e Ucrânia é enorme, mas esta luta para existir; aquela precisa ganhar, mais que a guerra, a paz que se seguirá.

Diplomacia exige cautela e perseverança. Há mais interesses na perpetuação do conflito do que em sua solução, infelizmente. A multipolaridade instalou-se, gerando instabilidade em um mundo já carente de governança, sofrido pelas crises financeira e sanitária, por injustiças e aflições.

O Brasil vinha mostrando equidistância. O presidente que criticou a expansão da OTAN condenara a invasão russa do território ucraniano. A prudência recomendaria falar menos e de caso pensado. O bom senso aconselharia, nas circunstâncias, promover o diálogo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, evidenciando a urgência de sua reforma, e em foros conexos, como o BRICS.

Ao Brasil interessa fortalecer o multilateralismo como instrumento de construção da paz, mantendo boas relações com todas as grandes potências.

*Antonio Jorge Ramalho é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília