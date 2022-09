Lula atribui assassinato de petista ao ‘genocida Bolsonaro’ e diz que PT cuidará da família atingida

Em discurso em Taboão da Serra (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou a morte de Bendito Cardoso dos Santos, de 44 anos, assassinado por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Confresa (MT) na quarta-feira, 7. “Se ele tem mulher e tem filho, o PT tem obrigação de saber todas as coisas para ajudar essa família que foi vítima do genocida chamado Bolsonaro”, afirmou.

Leia também Com Ipespe, agregador Estadão Dados mostra 44% para Lula e 34% para Bolsonaro

O ex-presidente afirmou que tentou localizar a família da vítima em Mato Grossa e não conseguiu, então acionou o senador Paulo Rocha (PT) para ajudar com isso.

Lula em comício em Taboão da Serra em 10 de setembro Foto: João Scheller/Estadão

O comício ocorreu no começo da tarde do sábado, 10, e contou com a participação de Fernando Haddad, candidato petista ao governo de São Paulo, e Márcio França (PSB), candidato ao Senado Federal, além do candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB).