Sem citar Bolsonaro, Lula cobra conclusão de ferrovia até 2026 para evitar volta ‘de coisa ruim’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma referência a Jair Bolsonaro ao cobrar celeridade nas obras da Ferrovia Oeste-Leste, em Ilhéus, na Bahia. Sem citar o nome do ex-presidente, o petista disse que é preciso ela seja concluída até o final de seu terceiro mandato, em 2026. Segundo ele, se for entregue em 2027, há o risco “de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela (ferrovia) ficar parada outra vez”.

Condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro está inelegível por oito anos. “Quero estar na Presidência da República para que a gente venha inaugurar o fim (das obras) e a entrega dessa ferrovia”, pediu Lula.

As falas ocorreram durante discurso em cerimônia de início das obras no lote 1F da ferrovia. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o projeto integrará o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será lançado em julho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; petista faz alusão ao Bolsonaro em discurso na Bahia Foto: André Borges/EFE

Em seu discurso, Lula reforçou o compromisso do governo em ampliar os investimentos na construção de ferrovias durante seu terceiro mandato e criticou a necessidade de o País ter que importar trilho, quando poderia, segundo ele, haver maior produção do mercado doméstico. De acordo com o presidente, é interesse da “soberania nacional” fazer mais ferrovias.

“É uma vergonha um país do tamanho do Brasil, que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte da riqueza desse país, ter que importar trilho de outro país, com a quantidade de minério de ferro e siderúrgicas que temos”, declarou Lula.

Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e dos Transportes, Renan Filho, também acompanharam a cerimônia.

Para o chefe do Executivo, o maior investimento em ferrovias “não é interesse de um empresário ou de outro”. “É interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outras ferrovias no país para que a gente possa ter esse país competitivo com qualquer outro país do mundo”, completou.

A FIOL é composta por três trechos, sendo que o primeiro trecho (FIOL 1) liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, percorrendo 537 quilômetros de extensão e passando por 19 municípios. A previsão de conclusão e início da operação é a partir de 2027.