Pesquisa Exame/Ideia: Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 38%

Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 29, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 38%. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, e Simone Tebet (MDB), 5%.

No cenário geral, considerando branco e nulos, o candidato do PT tem 47% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo tem 37%. Em relação ao último levantamento, divulgado há um mês, o petista oscilou três pontos para cima. Bolsonaro oscilou um, também para cima.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula foi citado como intenção de voto por 38% dos entrevistados, enquanto Bolsonaro ficou com 28%.

No segundo turno, Lula tem 52%, ante 41% de Bolsonaro. O petista também vence Simone Tebet (53% a 20%) e Ciro Gomes (51% a 24%). O presidente da República também vence Simone Tebet (42% a 24%) e Ciro Gomes (41% a 35%).

O Instituto ideia consultou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 23 e 28 de setembro. A sondagem foi contratada pela revista Exame. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-09782/2022.

