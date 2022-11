Lula ou Bolsonaro? Veja quem ganhou as eleições nas urnas do Catar

Publicidade

Durante a Copa do Mundo do Catar, além de uma série de questões envolvendo a cultura e as leis rígidas do país árabe, outra pergunta passou a ser alvo da curiosidade: quem venceu as eleições brasileiras por lá? No primeiro turno, Jair Bolsonaro (PL) superou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 192 votos a 132 (53,33% x 36,37%). No segundo, o atual presidente voltou a vencer o petista, por 221 votos a 152 (59,41% a 40,59%).

No exterior, é previsto o voto apenas para presidente, e 665 eleitores estiveram aptos a comparecer às urnas no Catar. Desse total, 360 votaram apenas no primeiro turno. Já no segundo, 373 brasileiros estiveram presentes na eleição. O Catar contou com urnas apenas na sede da embaixada brasileira na Capital, Doha.

Bolsonaro se encontrou com o Emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, em viagem de comitiva do governo brasileiro ao país um ano antes da Copa, em novembro de 2021. Foto: Alan Santos/PR

Além de Lula e Bolsonaro, no primeiro turno Ciro Gomes (PDT) recebeu 17 votos, Felipe D’ávila (NOVO) somou 11, Simone Tebet (MDB) teve 3, Padre Kelmon (PTB) e Eymael (DC), 2 votos cada, e Sofia Manzano (PCB) teve um voto. Soraya Thronicke (União Brasil), Vera Lúcia (PSTU) e Léo Péricles (UP) não pontuaram no Catar.

No somatório de todo o exterior no segundo turno, Lula venceu Bolsonaro por 51,28% a 48,72% dos votos válidos, resultado que refletiu a pouca diferença também apresentada nas urnas instaladas em todo o Brasil (50,90% a 49,10%). Em 2018 a diferença no Catar foi muito maior: Jair Bolsonaro venceu Fernando Haddad com 80,40% dos votos válidos no segundo turno.