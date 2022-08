Lula vê Bolsonaro ‘muito incomodado’ na posse de Moraes no TSE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 17, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se mostrou “muito incomodado” durante a posse do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um discurso em defesa do processo eleitoral e da democracia.

“Bolsonaro estava muito incomodado porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, tantas críticas ao autoritarismo, tantas críticas às fake news, que ele estava muito incomodado. Cada discurso que falavam um pouco de democracia era visível a cara dele de constrangimento. Ele quase não bateu palma para nenhum discurso. Ele com muita má vontade ficava em pé para aplaudir pessoas quando levantavam”, afirmou Lula em entrevista à rádio Super, de Minas Gerais.

O ex-presidente e candidato a presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimenta o ministro, Alexandre de Moraes, que tomou posse como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, em cerimônia realizada nesta noite de terça-feira, 16, em Brasília Foto: Wilton Júnior/Estadão

O petista afirmou compreender o motivo do constrangimento do presidente: “Eu compreendo esse comportamento dele porque ele passou o tempo inteiro desaforando a Justiça Eleitoral, desacreditando na urna eletrônica, tentando desmoralizar as instituições e ontem foi um ato de fortalecimento do processo do estado de direito democrático do Brasil. Foi um ato em que a a gente valorizou muito a questão da democracia’, disse.

Durante discurso de posse, Moraes afirmou que a Constituição “não permite a propagação de discurso de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao estado democrático” que visa à “instalação do arbítrio”. O ministro também aproveitou o espaço para fazer uma longa defesa da segurança das urnas eletrônicas: “Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, afirmou.

Bolsonaro estava muito incomodado ontem no TSE, porque ouviu tantas vezes a palavra democracia e críticas às mentiras. Era visível o desconforto. E eu compreendo isso, porque ele não gosta de democracia, e ontem foi um ato em defesa do Estado Democrático no Brasil. — Lula 13 (@LulaOficial) August 17, 2022