Lula e Bolsonaro fazem último debate hoje; relembre as participações de ambos em confrontos diretos

O último encontro televisionado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno acontece nesta sexta-feira, 28, na Rede Globo às 21h30. As pesquisas eleitorais mais recentes apontam a liderança do petista, mas também não descartam o avanço do atual chefe do Executivo. No último Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, Lula tem 53% dos votos válidos - cenário em que excluem brancos e nulos -:, Bolsonaro, 47%.

Como mostrou o Estadão, as campanhas dos adversários têm tratado o debate presidencial de hoje como o principal fato político antes da eleição e investido todos os esforços na preparação dos candidatos para o último enfrentamento direto. O presidente Lula tem apostado no treinamento para melhor uso do tempo na tentativa de manter a liderança conquistada no primeiro turno enquanto o presidente Bolsonaro aposta no “tudo ou nada” de uma virada na disputa eleitoral.

Primeiro turno

O primeiro debate entre os presidenciáveis no primeiro turno foi em agosto, na TV Bandeirantes, em parceria com a TV Cultura, UOL, Folha de S.Paulo. Um dos destaques do evento foram as situações de agressividade direcionadas às mulheres pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao comentar uma pergunta de Vera Magalhães, dirigida a Ciro Gomes (PDT) sobre o tema vacinas, Bolsonaro afirmou em tom jocoso: “Vera, eu não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas ao meu respeito, você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.” Posteriormente, o chefe do Executivo ainda direcionou falas agressivas contra Simone Tebet. “A senhora é uma vergonha no senado federal. E não estou atacando mulheres não. Não venha com essa historinha de se vitimizar”, disse.

O posicionamento de Lula sobre o tema, entretanto, só veio após cobranças das senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke.

Luiz Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) durante primeiro debate dos candidatos à Presidente promovido na TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, UOL e Folha no dia 28 de agosto. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O segundo encontro entre os presidenciáveis foi organizado pelo Estadão em parceria Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Nova Brasil FM e Terra no dia 22 de setembro. O debate não contou com a presença do ex-presidente Lula, que alegou ter conflito de agenda com outro evento na zona leste de São Paulo.

Sem o líder das pesquisas, o encontro focou, em parte, na ausência do petista, que foi criticado por todos os outros participantes. O debate também levantou a discussão sobre orçamento secreto, corrupção e ataques também a Bolsonaro, que virou alvo preferencial dos outros presidenciáveis principalmente das senadoras Simone e Soraya.

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) durante debate organizado pelo Estadao e a Rádio Eldorado em parceria com SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil FM em setembro de 2022. Foto: Alex Silva/Estadão

O último encontro televisionado do primeiro turno foi o da TV Globo no dia 30 de outubro. O debate foi marcado por sucessivos pedidos de direitos de resposta feitos pelos candidatos Bolsonaro e Lula e acusações entre os adversários principais.

Segundo a Rede Globo, o encontro registrou a maior audiência de um debate de primeiro turno em 16 anos, desde 2006, em São Paulo e no Rio. O programa foi o melhor índice nessa faixa de horário da Globo em mais de 18 anos no Rio (desde 15 de janeiro de 2004) e onze anos em SP (desde 13 de janeiro de 2011).

Segundo turno

O primeiro debate presidencial do segundo turno reuniu Lula e Bolsonaro no dia 16 de outubro, em um encontro promovido pela Band TV em parceria com a TV Cultura, UOL, Folha de S.Paulo. Durante o debate, dois temas foram destaque: corrupção e pandemia. O presidente disse que escândalos de desvios de dinheiro público fizeram de Lula “uma vergonha nacional”, e o petista afirmou que o atual ocupante do Palácio do Planalto “brincou com a pandemia e com a morte”.

Ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro durante o primeiro debate do segundo turno na TV Bandeirantes. Foto: Sebastião Moreira/EFE

O programa registrou média de 12,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, assumindo a vice-liderança no horário. E teve pico de 15 pontos, alcançando 2,2 milhões de pessoas na região.

O encontro da Band foi o primeiro e último debate que o ex-presidente Lula compareceu até o presente momento. Sem o petista, os debates do dia 21 de outubro - promovido pelo Estadão em parceria com a Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil - e o do dia 23 de outubro - da TV Record - foram transformados em entrevista com o presidente Bolsonaro.

Presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) durante sabatina do polo dos veículos de imprensa Estadão, SBT, CNN, Veja, Terra, Rádio Eldorado e Rádio Nova Brasil no estúdio do SBT. Foto: Daniel Teixeira / undefined

Durante a entrevista do Estadão, Bolsonaro afirmou que teve “que se curvar ao Parlamento”, após a criação do orçamento secreto, institucionalizado durante a sua gestão. Segundo o atual chefe do Executivo, “o orçamento não é secreto, secreto é o nome dos parlamentares”. O chefe do Executivo também voltou a condicionar sua aceitação do resultado da eleição à análise dos militares. “Os militares foram convidados na defesa eleitoral, se nada for encontrado, você não tem porque duvidar”, afirmou.