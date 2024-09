Lula cancela agenda do fim de semana com Boulos e só vai a SP na véspera da eleição

Um mês após estar pela última vez em São Paulo para um evento de campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou uma nova participação nas agendas de campanha do candidato do PSOL no próximo fim de semana, o último antes das eleições.

A assessoria do presidente informou que ele vai viajar para São Paulo para realização de compromissos com Boulos no dia 5, sábado, véspera da eleição. A campanha do candidato afirmou que ainda não há programação de quais compromissos os políticos promoverão juntos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou de comício dos candidatos a prefeito e vice-prefeita, Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT), há um mês, dia 24 de agosto, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. Foto: Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE Mesmo sem a presença do presidente, a campanha de Boulos afirmou ao Estadão que manterá os compromissos programados, com carreatas nos bairros do Grajaú e de São Matheus no fim de semana. A estratégia na reta final também deve permanecer a mesma, “com foco nas periferias e algumas agendas no centro”. Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, participando da 79ª reunião da Assembleia-Geral da ONU. Os compromissos internacionais dos próximos dias devem incluir uma viagem ao México no domingo, 29, para a posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

Como mostrou a Coluna do Estadão, no início do mês a expectativa era de que Lula estivesse pelo menos mais três vezes na capital paulista antes do pleito, dia 6. Além de comícios, também era esperado um corpo a corpo do presidente com o eleitorado em caminhadas pela cidade, e a presença de ministros que têm domicílio eleitoral na capital e pudessem ajudar na transferência de votos.

A programação, que não se concretizou, foi marcada após o desempenho de Boulos nas pesquisas do início de setembro, que previam um empate triplo entre ele, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o influenciador Pablo Marçal (PRTB). De lá para cá, o cenário mudou e aponta para um empate técnico entre Boulos e Nunes nos principais levantamentos de intenção de voto.

