Lula chama palanque de Bolsonaro de ‘supremacia branca’ e volta a dizer que ‘parecia Ku Klux Klan’

RIO - O ex-presidente e candidato do PT à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva criticou o evento em comemoração ao bicentenário da Independência realizado em Copacabana (zona sul do Rio) pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na última quarta-feira, 7. “O palanque aqui da Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu vi só na televisão, era a supremacia branca no palanque. Eu até comparei que parecia um pouco a Ku Klux Klan, só faltou o capucho, a máscara, porque era isso o palanque. É um palanque de elite”, disse durante entrevista coletiva em um hotel na zona sul do Rio, ao lado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Leia também Bolsonaro chama PT de ‘praga’ e diz que vai ‘varrer’ partido para o ‘lixo da história’

Na quinta-feira, 8, em comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lula disse que os atos bolsonaristas do 7 de Setembro pareciam “uma reunião da Ku Klux Klan”, grupo dos Estados Unidos que prega a supremacia racial. Nesta sexta-feira, a campanha de Bolsonaro apresentou uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por difamação contra Lula. Na peça, os advogados de Bolsonaro pedem a remoção do vídeo em que a fala foi transmitida nas redes sociais. O presidente também usou as redes sociais para rebater Lula.

“Associar as milhões de famílias que foram pacificamente às ruas manifestar seu amor pelo Brasil no dia de nossa Independência a um grupo terrorista, racista e antissemita, como a Ku Klux Klan, é de longe a maior e mais covarde ofensa ao povo brasileiro que já vi em minha vida”, escreveu. “Tais ofensas se tornam ainda mais revoltantes quando são proferidas por quem estava preso por assaltar o mesmo povo que agora ataca, e que está tentando, a todo custo, voltar à cena do crime. É um ex-presidiário xingando aqueles que vivem suas vidas de forma honesta e justa.”

- Associar as milhões de famílias que foram pacificamente às ruas manifestar seu amor pelo Brasil no dia de nossa Independência a um grupo terrorista, racista e antissemita, como a Ku Klux Klan, é de longe a maior e mais covarde ofensa ao povo brasileiro que já vi em minha vida. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 9, 2022

Nesta sexta-feira, 9, Lula também lamentou nesta sexta-feira, 9, o clima de violência política da atual campanha eleitoral. “Quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1978, 1979, 1980, ao terminar uma assembleia, para evitar que os trabalhadores ficassem na rua fazendo confronto com a polícia ou na porta da fábrica para fazer piquetes às vezes desnecessários, eu falava: ‘vocês vão para casa ou vão pescar’. Na política é a mesma coisa. Não temos a cultura da violência, da ignorância política. Qual é a orientação nossa? Terminou o comício, vamos para casa, abraçar a mulher, abraçar os filhos”, afirmou.

“Agora é um cara indo à casa do cara que faz aniversário e matando o cara, um colega de trabalho matando o outro, isso é gravíssimo. Isso aconteceu em 2018 e está acontecendo agora, e não é da nossa parte. Da nossa parte o que queremos é uma campanha de paz”.

Continua após a publicidade

Lula lamentou o episódio ocorrido no Mato Grosso, onde um eleitor de Bolsonaro matou um petista após uma discussão por conta de política. “Isso é uma demonstração do clima de ódio que está estabelecido no processo eleitoral, uma coisa totalmente anormal, gravíssima”, comentou.

Lula discursa durante comício de campanha em Nova Iguaçu Foto: Ricardo Moraes/REUTERS

Lula afirmou que Bolsonaro “não se dá conta de estar armando o crime organizado” ao facilitar a compra de armas e munições. “Enquanto no meu governo a gente recolheu 620 mil armas neste país, temos um cidadão na presidência (da República) que faz decreto liberando armas à vontade, não importa o calibre, não importa a quantidade de balas, e não se dá conta de que está armando o crime organizado”, afirmou.

“Eu não acredito que as pessoas de bem estão comprando armas, que uma pessoa que não saiba manusear esteja comprando armas, porque fica até mais fácil os bandidos tomarem essas armas de alguém que não sabe utilizar. Antigamente os bandidos tinham que roubar arsenal da Polícia Militar, do Exército. Agora não, ele tem salvo-conduto para comprar armas do calibre que quiser, na hora que quiser, sem nenhuma fiscalização, porque o Exército não está mais fiscalizando. Então o País está caminhando para uma selvageria que nós até então não conhecíamos”, disse o candidato.

Questionado se não seria o caso de negociar uma “trégua” com Bolsonaro, para evitar novos casos de violência por discussões políticas, Lula disse que “o problema é que ele não vai reconhecer que é da parte dele, então como se pode negociar?”. Depois, brincou que iria pedir a Alckmin para negociar eventual trégua.

Lula também criticou o discurso de Bolsonaro em Brasília durante o 7 de Setembro, no qual o presidente puxou um coro dizendo-se “imbrochável”. “Ninguém quer saber se ele é brochável ou não. Queremos saber o que vai acontecer com o emprego, com a economia, com a ciência e tecnologia”, afirmou Lula.

Sobre o apoio dos militares a Bolsonaro, durante o 7 de Setembro, Lula afirmou que “não vi nenhum comandante (das Forças Armadas) do lado dele. Eu vi o velho da Havan (Luciano Hang)”.

Continua após a publicidade

Lula disse ainda que Bolsonaro “tem que lavar a boca” ao falar dos filhos do petista. “Esse cidadão, toda vez que pensar em falar dos meus filhos, tem que lavar a boca, porque ele sabe os filhos que tem. Eu era presidente e não decretei sigilo de cem anos, nem de dez, nem de um. Quem for acusado tem que responder. Meus filhos sofreram duas buscas e apreensão, e até agora não acharam nada. O (filho) dele está escancarado pela matéria feita pelo UOL. Qualquer coisa que acontece é (decretado) sigilo de cem anos. Será que é para esconder a rachadinha? Pra esconder o que o (Fabrício) Queiroz fez? Para esconder a compra de imóveis em dinheiro vivo? Quem não deve não esconde”, questionou.

Questionado por uma repórter da imprensa estrangeira se Bolsonaro é a “versão tropical” do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Lula disse que o presidente brasileiro é “um pouco pior, mais grosseiro, menos civilizado”. O petista afirmou ainda que Bolsonaro “deve estar desesperado” com o resultado das pesquisas, “por isso reduziu um pouco (o preço de) a gasolina”, mas segundo Lula isso não terá efeito eleitoral.