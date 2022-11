Veja onde Lula teve mais votos no segundo turno das eleições 2022

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022 por 2,1 milhões de votos, ou 1,8%, a vitória mais apertada desde redemocratização: 60.345.999 a 58.206.354.

Berço do programa Bolsa Família, do PT, a cidade de Guaribas, no Piauí, registrou a maior votação proporcional para o petista, embora, em termos absolutois, tenha diminuído em relação ao primeiro turno: 2.949 votos no segundo turno (93,86%) ante 2.966 no primeiro (92,14%), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira os municípios onde Lula teve mais votos

Guaribas (PI) - 93,86% dos votos válidos

Campinas do Piauí (PI) – 93,11% dos votos válidos

Bonfim do Piauí (PI) - 92,58% dos votos válidos

Fartura do Piauí (PI) – 92,52% dos votos válidos

Capitão Gervásio Oliveira (PI) - 92,44% dos votos válidos

São Braz do Piauí (PI) - 92,35% dos votos válidos

Terra Nova (PE) - 92,32% dos votos válidos

Carnaubeira da Penha (PE) - 92,30% dos votos válidos

Isaías Coelho (PI) – 92,09% dos votos válidos

Curral Novo do Piauí (PI) - 92,07% dos votos válidos

Os resultados por Estado acompanharam os números do primeiro turno. O Piauí foi, mais uma vez, onde o petista obteve melhor desempenho: 76,86%, ante 74,08% dos votos válidos no primeiro turno. Das dez cidades que mais votaram em Lula, oito ficam no Piauí.

Apoiador de Lula durante ato na Av. Paulista, em São Paulo, antes do segundo turno das eleições Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADAO

Confira os Estados onde Lula teve mais votos

Piauí - 76,86% dos votos válidos

Bahia – 72,12% dos votos válidos

Maranhão - 71,14% dos votos válidos

Ceará – 69,97% dos votos válidos

Sergipe - 67,21% dos votos válidos

Pernambuco - 66,93% dos votos válidos

Paraíba - 66,62% dos votos válidos

Rio Grande do Norte - 65,10% dos votos válidos

Alagoas – 58,68% dos votos válidos

