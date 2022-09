Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet saem em defesa de Vera Magalhães após ataque em debate

Após a jornalista Vera Magalhães ser hostilizada pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) nos bastidores do debate da TV Cultura na noite desta terça-feira, 13, diversos presidenciáveis saíram em defesa da profissional.

O ex-presidente Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se manifestaram em apoio à jornalista. Dentre os quatro candidatos à Presidência melhor posicionados nas pesquisas de opinião, somente Jair Bolsonaro (PL) ignorou o ocorrido. Na manhã desta quarta-feira, 14, o presidente utilizou o Twitter para falar sobre o programa social Casa Verde e Amarela.

O ataque de Garcia à jornalista ocorreu no final do debate ao governo de São Paulo. O parlamentar foi até Vera e a abordou de forma truculenta, reproduzindo acusações que o presidente Jair Bolsonaro fez no primeiro debate presidencial da campanha, na Band TV, ocorrido no dia 28 de agosto. “A senhora é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, gritou o parlamentar.

O parlamentar Douglas Garcia filmou sua discussão com a jornalista Vera Magalhães, ocorrida ao final do debate da Cultura. Foto: Reprodução redes sociais

Garcia também repetiu uma falsa acusação sobre o salário da jornalista, fake news que havia sido veiculada por ele já em 2020. O parlamentar teve de ser separado de Vera Magalhães por um segurança e só parou de ofender a jornalista quando teve seu celular tomado por Leão Serva, diretor de redação da TV Cultura.

Antes do debate, o deputado fez uma publicação em suas redes sociais em tom de deboche questionando se a jornalista compareceria ao evento.

Confira as manifestações dos presidenciáveis e de políticos brasileiros:

Logo de manhã, o ex-presidente Lula ressaltou o caráter machista dos ataques, afirmando que “debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas”.

Bom dia. Triste com o desrespeito contra a jornalista @veramagalhaes por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo. Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas, promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia. — Lula 13 (@LulaOficial) September 14, 2022

Simone Tebet responsabilizou o presidente Bolsonaro pelos ataques contra Vera Magalhães. “O comportamento covarde do Presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar”, ela afirmou no Twitter.

Espero que a Polícia Civil de São Paulo, a @AssembleiaSP e o @republicanos10 tomem providências para punir mais essa violência. Abraço e força @veramagalhaes. https://t.co/rh1puqfJrN — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 14, 2022

Ciro Gomes classificou o ataque como “uma múltipla ação terrorista” e responsabilizou Bolsonaro pelo ataque. O pedetista também cobrou um posicionamento do Legislativo paulista contra as ações do deputado estadual Douglas Garcia.

Os cães raivosos, como Douglas Garcia, não agiriam com tanta desenvoltura se não tivessem, de um lado, o estímulo e o apoio de Bolsonaro, líder da facção, e do outro, a passividade das autoridades. A mesa do Legislativo paulista também não pode ficar em silêncio. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 14, 2022

Parceiro de chapa de Lula, Gerald Alckmin (PSB) se solidarizou com a jornalista e afirmou que “tentativas de intimidação da imprensa são veneno para a democracia e não podem ser toleradas”.

Estou consternado com o ataque inaceitável sofrido ontem pela jornalista @veramagalhaes durante o debate na TV Cultura. Tentativas de intimidação da imprensa são veneno para a democracia e não podem ser toleradas. Minha solidariedade e fraterno abraço, Vera. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) September 14, 2022

Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo do Estado de São Paulo e correligionário de Garcia, condenou a atitude do parlamentar na madrugada do dia 14, horas após os debates. “Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa”, disse o republicano.

Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 14, 2022

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) também manifestou sua solidariedade à jornalista Vera Magalhães. “Esse tipo de comportamento hostil e mal-educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é, e nunca será, um padrão de conduta dos brasileiros”, publicou o senador.

Que prevaleça, no Brasil, a cultura do respeito, inclusive aos jornalistas e às mulheres. (2/2) — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) September 14, 2022