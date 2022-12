Lula comemora diplomação com samba em casa de advogado antilavajatista

BRASÍLIA - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12, na casa do advogado criminalista e antilavajatista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. O evento numa casa luxuosa no Lago Sul, em Brasília, foi organizado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao som de samba e com garçons servindo whisky, vinho, champanhe e canapés às mais de 50 autoridades, entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e parlamentares, que estiveram presentes.

Foi Lula quem pediu a Kakay que a festa fosse realizada em sua casa. O petista disse ao advogado que a celebração de diplomação quando eleito pela primeira vez, em 2002, no restaurante Piantella - do qual Kakay era dono - foi um sucesso e que ele desejava repetir a experiência. O criminalista aceitou o pedido do presidente eleito, que passou para a primeira-dama a responsabilidade de organizar o evento e fazer a lista de convidados.

Após participar de diplomação no TSE, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi comemorar na casa de advogado antilavajatista. Foto: Wilton Junior/Estadão

Dentre os presentes ilustres estiverem ao menos quatro ministros do STF: Alexandre de Moraes, que também preside o TSE, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a esposa Lu Alckmin também participaram do encontro. Na lista de parlamentares estiveram nomes como o dos senadores Omar Aziz (PSD-AM), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Eduardo Braga (MDB-PA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Wellington Dias (PT-PI); e dos deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Marcelo Castro (PSD-AM). O futuro ministro da Defesa, José Múcio, também esteve presente e disse que o petista fez questão de relembrar sua trajetória política.

Segundo convidados, Lula admitiu que, apesar da derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), o bolsonarismo é uma força política que se mantém viva e expressiva e que precisa ser combatida. O petista falou que é necessário “retomar o Brasil”.

Parlamentes convidados que foram ouvidos pelo Estadão disseram que Lula fez um discurso emocionado relembrando a sua trajetória política e, sobretudo, a volta à Presidência após ser preso por denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato. Um dos senadores presentes ainda disse que o petista fez questão de prestigiar o trabalho de Cristiano Zanin, o advogado responsável por reverter as condenações de Lula nas diferentes instâncias do Poder Judiciário.

Zanin é próximo a Lula e tem a confiança do petista para representá-lo em questões importantes na justiça. O advogado integrou a equipe do PT que defendeu a chapa Lula-Alckmin durante a campanha eleitoral. Zanin agora é cotado para assumir cargos no governo e, até mesmo, possivelmente ocupar uma no STF no ano que vem.