Lula compara Bolsonaro a ‘praga de gafanhotos’ e diz que ex-presidente ‘vai ficar na lista de espera

RIO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comparar nesta quarta-feira, 6, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma “praga de gafanhotos” e disse que o ex-mandatário vai ficar na espera por três anos até o fim do atual mandato.

“A praga de gafanhoto que passou pelo País fez as pessoas descobrirem o quanto importante esse País ter um governo democrático, o quanto importante esse País ter um governo civilizado, o quanto importante esse País ter um governo que pensa no País, que pensa nas pessoas e que gosta de gente. As pessoas perceberam o que é a diferença de um governo de gente civilizada”, criticou Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou Jair Bolsonaro em discurso no Rio de Janeiro Foto: Ricardo Moraes / Reuters

De acordo com o chefe do Executivo, Bolsonaro “vai ficar na lista de espera por três anos” – tempo que ainda resta do atual mandato. Lula diz que o primeiro ano de sua gestão passou rápido e que ainda há muito a se fazer no governo federal. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O Bolsonaro, que vai ficar na fila de espera, sabe que três anos demora pra caramba. Pra mim, passa rápido. Já passou um ano. Um ano já consumiu 365 dias do meu mandato e tem muito por fazer ainda”, afirmou Lula.

O petista participou de um encontro na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), no Rio de Janeiro, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do prefeito Eduardo Paes (PSD) para celebrar a assinatura de contratos de captação de recursos entre o banco estatal e o Novo Banco de Desenvolvimento, representado por Dilma.