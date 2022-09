Lula compara Michel Temer a Bolsonaro e MDB rebate: ‘Desserviço ao País’

O MDB reagiu à fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse em evento em Nova Iguaçu (RJ) nesta quinta-feira, 8, que seus candidatos ao Congresso irão ajudar a “desfazer aquilo que Temer e Bolsonaro fizeram” e afirmou que a comparação “é um desserviço ao País”. Segundo a legenda, o Brasil “precisa recuperar o diálogo, o bom senso e o equilíbrio em favor de quem importa: o cidadão e a democracia brasileira”.

Como mostrou o Estadão em julho, o ex-presidente Michel Temer (MDB) foi um dos entraves na negociação do apoio do MDB a Lula. A ex-presidente Dilma Rousseff o chamou de “golpista” após o emedebista descrevê-la como “honestíssima”. Temer considerou considerou a manifestação da petista “grosseira e violenta”. A sigla então manteve a candidatura de Simone Tebet à Presidência, mesmo com a objeção de caciques do partido no Nordeste que queriam um apoio formal ao petista.

Comparar Bolsonaro com @MichelTemer é um desserviço ao País que precisa recuperar o diálogo, o bom senso e o equilíbrio em favor de quem importa: o cidadão e a democracia brasileira. Chega de nós contra eles! #SimonePresidente15 https://t.co/WsJ2Nppa9u — MDB Nacional (@MDB_Nacional) September 9, 2022

Em Nova Iguaçu nesta quinta-feira, Lula discursou ao lado de Dilma e afirmou que os atos bolsonaristas do 7 de Setembro pareciam “uma reunião da Ku Klux Klan”, grupo dos Estados Unidos que prega a supremacia racial.