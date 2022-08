Lula confirma presença em primeiro debate de presidenciáveis na TV

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou neste sábado, 27, participação no primeiro debate entre presidenciáveis. O encontro será realizado pela Band, neste domingo, 28. O petista divulgou a foto de uma agenda no Twitter, na qual consta compromisso “debate”. “Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”, escreveu.

Os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos, Lula e Bolsonaro, demoraram a confirmar sua presença no debate

Leia também Bolsonaro sobre debate na Band: ‘acho que devo ir. Vou ser fuzilado’; veja vídeo

Nos vemos na Band amanhã, 21 horas. pic.twitter.com/TvRUqtLDzv — Lula 13 (@LulaOficial) August 27, 2022

Mais cedo, em evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), ex-prefeito da capital paulista, também assegurou a presença do ex-presidente no debate da Band.

Segundo ele, “está confirmado”, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) também confirmou sua ida, na última sexta-feira, 27. Bolsonaro disse, em entrevista à Jovem Pan, que deveria ir ao programa. “Acho que devo ir. Vou ser fuzilado”, afirmou.

Haddad, porém, disse que a “batida de martelo” do presidente levanta dúvidas, “porque ele já disse e ‘desdisse’”. “O martelo dele é meio frouxo”, afirmou o candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Haddad participou do lançamento da candidatura a deputado federal do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT). Do berço sindical, Marinho foi ministro da Previdência e Trabalho de Lula e é presidente do PT em São Paulo.

Continua após a publicidade

Apesar da expectativa, Lula não compareceu ao evento no sindicato que o projetou na política. A mulher do petista, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, faz aniversário neste sábado.