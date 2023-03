Lula conversa com Rei Charles III sobre questões climáticas e meio ambiente

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter conversado com o Rei Carlos III, do Reino Unido, na tarde desta segunda-feira, 6. Dentre os assuntos abordados, o chefe do Executivo brasileiro disse que foi apresentada a vontade de cooperação dos países a favor da questão climática e proteção do meio ambiente.

“Conversei agora por telefone com o Rei Carlos III, do Reino Unido. Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente”, declarou Lula, em publicação no Twitter. De acordo com a agenda do presidente, o telefonema ocorreu por volta das 15h30.

Conversa girou em torno de 'parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática', disse o presidente Lula. Foto: Gregorio Borgia/AP

Em 1º de janeiro, foi entregue a Lula uma carta do rei da Inglaterra enviando “afetuosas felicitações”. Na carta, o monarca mencionou a “amizade calorosa” e a “forte parceria entre o Brasil e o Reino Unido”. Charles III disse que anseia aprofundar a relação durante o mandato de Lula.

Em janeiro, Lula recebeu o chanceler alemão, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto para debater questões climáticas e prometeu retirar garimpeiros de terras Yanomamis. No mês passado, em visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o petista recebeu “apoio inicial” ao Fundo Amazônia. Lula também defendeu a existência de uma “governança global” para a questão climática, que passaria por reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas.