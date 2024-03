Lula convida Zema para reunião em Brasília após atritos do governador com ministro

Zema informou, por meio da assessoria de imprensa, que aceitou o convite feito pelo presidente. “Na agenda em Belo Horizonte, no início de fevereiro, o presidente Lula já havia me sinalizado que marcaria essa reunião após a série de viagens internacionais que faria. Mas cientes do retorno do presidente nesta semana, nós reforçamos o pedido por meio de ofício e fomos atendidos com a marcação da reunião”, disse o governador mineiro.

Como mostrou o Estadão, Zema também vinha cobrando uma reunião com o presidente para destravar o acordo de Mariana, que prevê compensações pelo desastre ocorrido em 2015. O rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco, em novembro daquele ano, matou 19 pessoas e deixou um rastro de destruição na região do Rio Doce, em Minas Gerais, e no Espírito Santo. São 2,5 milhões de atingidos em 49 cidades, segundo o governo mineiro.