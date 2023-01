Lula convoca governadores e representantes dos Poderes para reunião nesta segunda-feira

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião extraordinária para esta segunda-feira, 9, com chefes dos três Poderes. O encontro contará com a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, além de governadores e prefeitos de capitais.

Lula retornou a Brasília na noite deste domingo, 8, vindo de Araraquara – onde esteve para verificar os estragos causados pelas chuvas na região – e foi direto para o Palácio do Planalto. Lá, inspecionou os danos provocados por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de percorrer instalações do Planalto, Lula foi à sede do STF, também depredada, e lá se encontrou com ministros da Corte.

Lula faz vistoria para avaliar depredação no Palácio do Planalto por golpistas na tarde deste domingo. Foto: Wilton Júnior/Estadão

O presidente está convencido de que os atos terroristas praticados na Praça dos Três Poderes foram financiados por empresários defensores de um golpe de Estado. Como mostrou o Estadão, Lula recebeu informações de que na lista dos financiadores há empresários do agronegócio e outros com ligações no exterior, que já bancaram vários atos antidemocráticos.

Segurança reforçada

Centenas de policiais foram enviados para reforçar as proximidades do hotel em que Lula está hospedado. Apesar da mobilização policial, o acesso é facilmente feito pela rua principal que leva à portaria do hotel.

No momento em que a reportagem passou no local, policiais militares e da Polícia Federal comiam sanduíches ao lado de uma mesa ocupada por manifestantes pró-Bolsonaro.

