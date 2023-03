Lula cria programa de titulação de terra para quilombolas e prevê 30% de vagas a negros no governo

BRASÍLIA - No dia nacional das tradições das raízes de matrizes africanas e nações de candomblé, comemorado nesta terça-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um pacote de medidas de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, que envolve a criação do programa ‘Aquilomba Brasil’ de distribuição de títulos de terra e a obrigatoriedade de reserva de vagas em cargos e funções de confiança no governo federal. Lula, porém, não explicou a baixa diversidade racial em sua própria equipe.

“O povo negro não será tratado por esse governo apenas como público beneficiário de políticas sociais, mas como protagonistas de sua própria história. Chega de limitar os papéis na sociedade que a população afro-descente pode ocupar. Vocês podem ser o que quiserem”, afirmou Lula.

O presidente Lula durante cerimônia de celebração dos 20 anos das políticas de igualdade racial no Brasil Foto: Wilton Junior / Estadão

Lula assinou nesta terça o decreto que determina a reserva de 30% dos cargos comissionados e funções de confiança nos Ministérios para pessoas pretas e pardas. O decreto estabelece prazo de até 31 de dezembro de 2026 - último dia do governo Lula - para que o mínimo definido pelo decreto seja cumprido.

O presidente, no entanto, não segue o critério na composição de sua equipe ministerial. Dos 37 ministros indicados por Lula, apenas seis se autodeclaram negros, o equivalente a 16% da Esplanada dos Ministérios.

A ministra da Igualdade Racial explicou que o preenchimento de vagas será feito por meio do critério de autoidentificação, que considera a raça declarada pelas pessoas, mas ponderou que a pasta deve instituir uma banca de heteroidentificação reativa - ou seja, que só deve ser agir em casos de denúncias ou constatação de fraude.

Segundo apurou o Estadão, técnicos do Ministério da Igualdade Racial discutiam desde a transição de governo a apresentação dessa proposta, que envolveu uma mobilização de diversos ministros nos bastidores para que fosse instituída hoje.

Quilombos

Numa cerimônia marcada pela presença de lideranças religiosas e militantes do movimento negro no salão nobre do Palácio do Planalto, Lula entregou três títulos de propriedade de terra às comunidades quilombolas de Brejo dos Crioulos (MG), Lagoa dos Campinhos (SE e Serra da Guia (SE). Essa foi a primeira rodada de titulação a ser feita pelo ‘Aquilomba Brasil’, cujo objetivo é organizar uma agenda nacional de acesso à propriedade rural por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

“Nenhum país do mundo será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão, ou não, ao longo da vida. Sem cidadania plena não há democracia plena. Sem igualdade de raça e gênero, tampouco haverá democracia”, disse o presidente.

Em um discurso emocionado e aos prantos, Aniele destacou a demora de mais de 10 anos para que as comunidades quilombolas tituladas nesta terça tivessem acesso à terra. O Ministério da Igualdade Racial estima que 1 milhão de quilombolas devem ser beneficiados pelo programa Aquilomba Brasil.

“O governo federal colocou a urgência do enfrentamento ao racismo na centralidade desta terceira gestão (de Lula), e por isso, não descasaremos até que mais nenhuma pessoa negra no Brasil passe por fome, por tiro, por falta de oportunidade e pelo racismo sistêmico que se aprofunda em muitas dimensões”, disse Anielle.

Diversidade no STF

Em seu discurso na cerimônia, Lula ainda fez menção à falta de ministros negros no Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que a população negra não pode se conformar com o mínimo necessário, mas não comentou as cobranças dos movimentos sociais para que indique uma mulher negra à vaga do ministro Ricardo Lewandowski, em maio deste ano.

Como revelou o Estadão, Lula tem dito a seus interlocutores no governo que a raça e o gênero dos concorrentes à vaga no STF não serão levados em consideração no processo de escolha do próximo ministro. O favorito a substituir o Lewandowski é o advogado do presidente, o criminalista Cristiano Zanin, que, caso indicado, deve manter a Corte com nove homens negros e apenas duas mulheres.

A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por sua vez, disse que trabalha junto ao Palácio Planalto para que Lula escolha pessoas negras para ao menos uma das duas vagas a serem preenchidas na Corte neste ano. “Isso está entre os meus objetivos em conversas com ele (Lula). A gente está tentando ter um despacho com ele, pelo menos a partir de agora, quinzenalmente e isso é uma das minhas próximas pautas nesses 100 dias para que a gente possa conversar e traze nomes de mulheres negras.