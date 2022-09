Lula: De aborto a Ku Klux Klan, veja declarações controversas do petista

Ao comparar os atos pró-governo do Dia da Independência com o grupo racista Ku Klux Klan, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age para associar o presidente Jair Bolsonaro (PL) à “elite”, grupo ao qual o petista sempre direcionou críticas, aponta o cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático Rubens Figueiredo. O argumento usado para a comparação foi que supostamente não havia “negro, pardo, pobre e trabalhador” participando dos atos. “Como a elite é menor em número que pretos, pardos e pobres, Lula fala com a maioria”, afirma.

Figueiredo avalia que as declarações do candidato do PT não devem ter impacto negativo em suas intenções de voto - neste ano, o presidenciável já fez diversas falas que tiveram repercussão ruim -, assim como o “descontrole verbal” de Jair Bolsonaro não abala sua base de apoio. “É Ku Klux Klan de um lado e ‘imbrochável’ de outro, daí se vê o nível das campanhas”, diz. “O eleitor típico do Lula tem baixa renda. Nesse eleitorado, esse tipo de declaração não tem efeito, eles estão votando no Lula porque têm uma memória favorável da época em que ele foi presidente.”

Nesta quinta-feira, 8, Lula declarou que os atos pró-governo pareciam uma reunião do grupo supremacista. “(Bolsonaro) roubou o direito do povo brasileiro de comemorar o Dia da Independência. Fez de uma festa do Pais, uma festa pessoal. O ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Não tinha negro, pardo, pobre, trabalhador...”, disse o petista.

Bolsonaro e seus apoiadores foram às redes sociais para explorar a polêmica, reforçando as acusações de corrupção e acusando Lula de ter “inveja” da multidão reunida no 7 de Setembro.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumula declarações polêmicas, mas segue líder nas pesquisas de intenção de votos; Jair Bolsonaro, seu principal adversário, também tem falas controversas. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Relembre polêmicas

Pressão sobre deputados

Declarações dadas pelo ex-presidente neste ano motivaram críticas a ele, mas o petista segue liderando as principais pesquisas de intenção de voto para a Presidência. No primeiro semestre, Lula sugeriu que seus apoiadores se dirigissem à casa de deputados para pressioná-los por pautas de seu interesse, defendendo inclusive incomodar os familiares dos parlamentares.

Aborto

Em abril, o então pré-candidato do PT defendeu a ampliação do direito ao aborto legal e classificou o tema como uma questão de saúde pública. Apoiadores do presidente Bolsonaro usam a declaração para desencorajar o voto dos evangélicos no petista. Esse segmento religioso é um dos poucos que dão preferência ao chefe do Executivo.

Vaias

Em junho, o ex-presidente afirmou, durante um ato em Aracaju (SE), que o PT ainda vaia a bandeira do Brasil e o hino nacional “de vez em quando”. Ele comentava as críticas que o partido recebia quando ainda era recém-criado, nas décadas de 1980 e 1990. Contudo, segundo ele, a legenda “aprendeu muito”.

“Eu lembro que, quando o PT nasceu, o Fernando Henrique Cardoso dizia: ‘esse PT vaia até a bandeira brasileira, vaia até o hino nacional’; e nós de vez em quando ainda vaiamos, mas aprendemos muito, porque nós já governamos”, disse.

Sequestro

No mesmo mês, Lula relatou sua atuação durante o governo Fernando Henrique Cardoso para transferir criminosos estrangeiros que participaram do sequestro do empresário Abílio Diniz, ocorrido em 1989. “Eu fui conversar com o FHC porque eles estavam em greve de fome e iam entrar em greve seca, e aí a morte seria certa; (...) Fernando, você tem a chance de passar para a História como democrata, ou como um presidente que permitiu que dez jovens que cometeram um erro morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca”, afirmou. O presidente Jair Bolsonaro e aliados aproveitaram o episódio para tentar associar a imagem do PT e Lula ao crime organizado.

Guerra

Em maio, em entrevista à revista americana Time, o ex-presidente causou polêmica ao afirmar que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, é “tão responsável” pela guerra em curso no país europeu quanto Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele também culpou os Estados Unidos, a União Europeia e o próprio Putin pelo conflito.

“Esse cara (Zelenski) é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado”, disse o ex-presidente. “(...) o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo”, afirmou, em reportagem de capa da revista americana.

Em outra ocasião, Lula disse que, se fosse no Brasil, o conflito seria solucionado “tomando cerveja”. “A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo o que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvida aqui no Brasil em uma mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui, senão na primeira cerveja, na segunda; se não desse na segunda, na terceira; se não desse na terceira, até acabarem as garrafas a gente ia fazer um acordo de paz”, disse o petista.

Policiais

Em encontro com mulheres da zona norte de São Paulo em abril deste ano, Lula disse que o presidente Jair Bolsonaro “não gosta de gente, gosta de policial”. A fala motivou diversos ataques ao petista por parte de adversários nas redes sociais. Dias depois, ele se retratou e afirmou que, na verdade, queria dizer que Bolsonaro gosta “de milicianos”. “Esse cidadão só governa para os milicianos dele”, disse.