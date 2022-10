Lula de branco e Bolsonaro de amarelo votam em manhã tipicamente democrática no País; leia análise

Publicidade

Lula e Haddad votaram usando branco. Bolsonaro e Tarcísio usando o verde e amarelo de sempre. Agora, os presidenciáveis esperam às 17h de Brasília, que é quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os votos de cada um deles. Depois, ele e os eleitores precisarão esperar mais algumas horas até o resultado final: o País será governado por Lula e sua frente que ficou realmente ampla no segundo turno ou permanecerá nas mãos de Bolsonaro e sua frente única?

A manhã do dia 30 foi, por assim dizer, democrática. Lula falou em “dia mais importante da vida”, Bolsonaro expôs sua confiança na reeleição. Centenas de urnas foram substituídas, como sempre acontece. Como sempre ocorre, também, os eleitores saíram de casa expressando apoio a um ou outro. Crianças acompanhavam os pais e, como eles, incorporavam suas preferências com bandeiras, adesivos e camisetas. Amarelas ou vermelhas. Ou brancas.

A votação dos presidenciáveis espelhou de certa forma - e não seria diferente - a campanha eleitoral. Lula, às 9h20, votou na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo. É praticamente a sua casa. E lá, ele falou: “Quero que famílias e vizinhos voltem a conversar. Pode ser bolsonarista e lulista, não pode mexer com nossa relação pessoal, familiar. O compromisso que tenho é estabelecer harmonia na sociedade brasileira”, afirmou. No início da semana, Lula fez um ato na PUC, em São Paulo, indicando que vai governar para além do PT.

Bolsonaro, que votou na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, conversou com apoiadores enquanto esperava a abertura dos portões, às 8h. “A expectativa é de vitória hoje, pelo bem do Brasil”, afirmou. Lembrou que “só temos boas notícias nos últimos dias”, referindo-se a melhora da economia. Esse foi o tema da sua última semana de campanha, que levou a uma avalanche de falas sobre o tema no último debate televisivo. Ele lembrou Deus e disse que se Ele quiser, “seremos vitoriosos hoje à tarde, ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”.

Após votar, Bolsonaro foi ao Galeão posar para foto com jogadores do Flamengo, que venceram a Libertadores ontem. Foto: CR Flamengo

Para dar uma ajudinha no auxílio divino que espera receber, Bolsonaro foi encontrar com o elenco do Flamengo, que um dia antes conquistou a Copa Libertadores pela terceira vez ao derrotar o Athletico-PR no Equador. Levantou a taça ao lado de alguns jogadores posando de vencedor.

O mesmo se repetirá na noite deste domingo?

Enquanto roem o que resta de unhas, bolsonaristas e lulistas vão precisar aguardar um pouco mais. Assim como os candidatos precisaram aguardar. É assim na democracia, todos igualmente votam, precisam esperar pelo resultado. E respeitar o resultado da votação quando ele sair. Simples assim.