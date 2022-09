Lula troca debate no SBT por comício em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou a participação no debate do Estadão, em parceria com a Rádio Eldorado, CNN, SBT, VEJA e NovaBrasil, por um comício em São Paulo, neste sábado, 24. Ele marcou dois eventos nesta data, às 10h e 15h, horas antes do debate, que se iniciou às 18h15.

O candidato à Presidência da República disse também que não teve tempo para conhecer o novo candidato, que ele “nem sabe quem é”, em referência a Padre Kelmon (PTB). “Debate é uma coisa que tem que levar a sério. Você precisar se preparar, pelo menos, com um dia de antecedência e conhecer um pouco seus adversários. Conheço o Ciro, Simone, mas tem gente nova que não conheço. Faz uma semana que entrou um candidato que nem sei quem é. Então precisava estudar a biografia desse cidadão, saber o histórico político dele, saber o que ele já fez, que time que ele jogou, que time que ele torce, porque é difícil fazer um debate no escuro”, declarou Lula, durante coletiva de imprensa em Ipatinga.

Lula participa de comício em São Paulo durante debate do pool de veículos de imprensa Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O candidato afirmou que “adoraria participar” do debate, mas que, por conta desses compromissos, não poderia comparecer. Ele disse que foi avisado tardiamente pelo pool de veículos. “Minha coordenação mandou uma carta dizendo que era para fazer um pool, demorou e quando veio a resposta eu já tinha agenda no rio de janeiro e são paulo. Não posso desmarcar. Faltando uma semana para as eleições, desmarcar compromisso avisados para o povo é muito delicado”, disse.

Os veículos de imprensa que organizam o debate informaram que a formação do pool ocorreu antes mesmo da sugestão dada pelo petista e que desde 22 de março todas as campanhas estavam informadas da data do evento. Padre Kelmon, mencionado indiretamente na justificativa de Lula, não chegou a pontuar na última pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 22.

Lula justifica ausência no debate deste sábado em coletiva para imprensa em Ipatinga. pic.twitter.com/y3LCPMKPnS — Feed Estadão (@FeedEstadao) September 24, 2022

Continua após a publicidade

Em nota divulgada na sexta, o conjunto de veículos de comunicação informou que recebeu com surpresa a justificativa do ex-presidente, pois, “diferentemente do que foi declarado pelo candidato, a formação do pool deu-se antes mesmo da sugestão feita por sua campanha”. A parceria foi firmada em março deste ano.