Lula deve dar Cidades e Transportes ao MDB e abre espaço para Simone Tebet no governo

BRASÍLIA – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai dar três ministérios ao MDB, abrindo espaço no primeiro escalão para a senadora Simone Tebet (MS) e o ex-governador de Alagoas Renan Filho (MDB), senador eleito. O deputado José Priante (PA), primo do governador do Pará, Helder Barbalho, deve ser a indicação do MDB da Câmara para o cobiçado Ministério das Cidades, a ser recriado.

Lula recebeu na tarde desta quinta-feira, 22, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), os senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga, além do líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL) para tratar da composição do governo.

No encontro, o presidente eleito garantiu espaço para Simone Tebet no primeiro escalão, segundo interlocutores do novo governo. Após o PT negar a pasta que a senadora cobiçava, a do Desenvolvimento Social, Lula teria oferecido a ela o Ministério do Planejamento ou o do Meio Ambiente. Uma definição sobre qual será a opção derradeira de Simone é esperada para esta sexta.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva; petista anunciou novos ministros nesta quinta-feira, 21 Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Simone ficou em terceiro lugar na disputa ao Palácio do Planalto, mas no segundo turno apoiou Lula e levou o voto de centro para a campanha petista. À época, Lula disse que a senadora não voltaria para o Mato Grosso do Sul, já sugerindo que ela comporia o ministério. Além do interesse do petista, o nome de Simone vinha sendo defendido por Baleia Rossi.

De acordo com o deputado Isnaldo Bulhões, ficou acertado com Lula que ao MDB também caberá a indicação de nomes para o Ministério dos Transportes, a ser criado a partir do desmembramento da atual pasta da Infraestrutura, e para o Ministério das Cidades. A opção para Transportes é Renan Filho, que também havia sido sondado para Planejamento. Helder Barbalho será consultado sobre a indicação do MDB da Câmara para a equipe de Lula.

O MDB ganhou força na disputa por ministérios cobiçados pelo Centrão, como o das Cidades, a ser criado a partir da mudança no importante Ministério do Desenvolvimento Regional. PSD e União Brasil também pleiteiam junto a Lula essas pastas, que têm orçamento robusto e forte realização de obras e serviços. Líderes das siglas também desejam controle sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), a “estatal do Centrão”.