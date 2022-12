Lula deve dar Comunicações a deputado do PT; partido terá ao menos dez ministérios

BRASÍLIA – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai entregar o comando do Ministério das Comunicações ao deputado Paulo Teixeira (PT-SP), segundo dois integrantes da equipe petista consultados pelo Estadão. Além dele, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) deve ser o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo.

Os dois devem ser recebidos por Lula em Brasília nesta sexta-feira, 23, para formalização das propostas. Com mais esses dois espaços, o PT chegará a dez das 37 pastas do novo governo – a Secom tem status de ministério no organograma. Nomes de mais petistas ainda são esperados.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva; petista ainda monta ministério para futuro governo Foto: Eraldo Peres/AP

Os demais petistas do primeiro escalão, até o momento, são Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; Camilo Santana, da Educação; Cida Gonçalves, de Mulheres; Fernando Haddad, da Fazenda; Luiz Marinho, Trabalho; Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência; Rui Costa, da Casa Civil; e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social.

Lula já confirmou 21 nomes para sua equipe (veja lista abaixo). Ainda faltam 16. Entre os partidos que ainda discutem os espaços que preencherão estão MDB, PSD e União Brasil. Nessas siglas, as indicações mais acertadas são as do senador Carlos Fávaro (PSD-MS), que será ministro da Agricultura, e do ex-governador Renan Filho (MDB-AL), hoje senador eleito, futuro titular de Transportes.

Ele foi um dos interlocutores escalados pelo núcleo petista na campanha eleitoral para diminuir resistências a Lula entre líderes do agronegócio. O presidente Jair Bolsonaro (PL) era o preferido no segmento.

Outras legendas vislumbram mais cadeiras, caso do PSB. Na quarta, Lula recebeu o presidente da sigla, Carlos Siqueira, e ouviu o pleito. O partido terá, por enquanto, Márcio França (PSB-SP), ex-governador de São Paulo, como ministro de Portos e Aeroportos.

A pasta será originada a partir do desmembramento do atual Ministério da Infraestrutura em outras duas, Transportes e Portos e Aeroportos.