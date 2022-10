Temer reage a Lula após ser chamado de golpista: ‘O que houve foi um golpe de sorte’

Publicidade

Chamado de “golpista” pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate de ontem na Rede Globo, o ex-presidente Michel Temer (MDB) respondeu neste sábado com uma ironia. “Na verdade o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’”, afirmou o emedebista ao Estadão.

Em nota, disse que lamenta a “deselegância” de Lula. “Quem derrubou o governo petista foi o povo nas ruas e o Congresso Nacional. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história. Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política”, afirmou.

Lula disse que Bolsonaro 'herdou' o governo de Michel Temer, a quem chamou de 'golpista'. Foto: Reprodução/TV Globo

Em um vídeo publicado na manhã deste sábado, 29, a filha do ex-presidente, Luciana Temer, publicou um vídeo nas redes sociais reafirmando voto em Lula apesar da acusação feita no debate. Na publicação, ela defende o pai e chama os ataques de “descabidos”, mas diz que o “modelo de sociedade” em que acredita não é possível em um governo de Jair Bolsonaro (PL). “Defendo um modelo de sociedade que não é possível, definitivamente, com um governante que desrespeita as instituições, que é favorável a crianças não frequentarem a escola, que é favorável ao armamento das pessoas e que tem falas e atitudes machistas, racistas e homofóbicas”, afirma.

Questionada sobre o vídeo, a assessoria de Temer ainda não respondeu.

Lula e Temer chegaram a ensaiar uma aproximação no 1° turno por meio de interlocutores, mas as declarações duras do petista explodiram pontes.

Após apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no 1° turno, Temer chegou a conversar com Bolsonaro, mas preferiu se manter neutro.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), correligionário de Temer, também reagiu à fala de Lula. “Lamentável escutar de quem se diz defensor da democracia tirar do contexto o que realmente aconteceu, o povo na rua, o judiciário validando o processo e o Congresso decidindo”, disse.