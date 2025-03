Lula diz que colocou ‘mulher bonita’ na articulação para ter boa relação com Motta e Alcolumbre

A deputada licenciada assumiu o cargo no início da semana. No discurso de posse, Gleisi disse que chegou no governo para “somar” e garantiu que vai dialogar “com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimento”.

Durante o anúncio do novo crédito consignado privado, no Palácio do Planalto, Lula disse ainda que “não quer mais” ter distância de Motta e Alcolumbre e que é necessário mostrar que os chefes do Executivo e do Legislativo têm o mesmo compromisso, de defender a soberania e o bem-estar do País.