Lula diz que dialogará com Centrão caso seja eleito

RIO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 30, que está “muito otimista” de que a eleição presidencial irá se definir já neste domingo. O presidenciável petista disse já ter “pelo menos oito países” da União Europeia esperando a segunda-feira para começar a tratar de seu eventual próximo governo. Ele afirmou esperar por “quatro anos muito difíceis” pela frente, tanto pela situação do País quanto pelo receio de dificuldades na transição de governo. E também já se mostrou disposto a dialogar com o Centrão.

“O Centrão não é um partido político, é um conjunto de interesses”, afirmou Lula, após fazer um pronunciamento de cerca de 30 minutos à imprensa em um hotel na zona sul do Rio. “Goste ou não goste, você precisa conversar com quem está lá [no Congresso].”

Lula afirmou que as costuras políticas mudaram em relação ao passado. “Hoje você conversa com um presidente de partido e ele não manda mais nada”, avaliou. De acordo com o petista, a existência de várias legendas e as diferenças de pensamento dentro das próprias bancadas acaba obrigando que se tenha um diálogo maior com os parlamentares, ainda que “ninguém consegue governar forte sendo refém do Congresso”.

“Mais difícil que 2002″

Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, Lula se disse “muito otimista” com a possibilidade de vitória já no primeiro turno. Afirmou, no entanto, que espera uma transição muito difícil caso venha a ser eleito para seu terceiro mandato.

“Do ponto de vista político, é mais difícil que 2002″, comentou. Ele elogiou a postura de Fernando Henrique Cardoso e de sua equipe à época. “Não acho que a gente terá a mesma facilidade de transição com o Bolsonaro.”

Continua após a publicidade

Marcelo Freixo, candidato a governador, e o presidenciável Lula participam de evento no Rio Foto: Pilar Olivares/Reuters - 30.nov.2022

Sobre planos para o seu eventual novo governo, Lula falou sobre reforçar os órgãos de proteção ao meio ambiente. “A gente vai recuperar todas as áreas indígenas e proibir garimpo ilegal e qualquer plantação de milho ou trigo em terras protegidas”, disse, citando a Amazônia.

Sem citar nomes, o candidato do PT declarou que há uma lista de oito países europeus prontos para tratar do País a partir da próxima semana. “Lá fora, é muita gente preocupada com o que pode acontecer com o Brasil”, afirmou. Depois, citou a importância de se ter uma boa relação na América Latina. “Você não pode ter um presidente afrontando a Argentina todos os dias. A Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. É uma burrice (afrontar).”

Debate até 2h30 é “inexplicável”

Lula conversou com a imprensa pouco mais de cinco horas após o término do debate na TV Globo. E ele começou seu pronunciamento criticando o horário.

“É uma coisa inexplicável você levar um debate até 2h30 da manhã”, sustentou. “Achar que o povão [com] que a gente quer falar está assistindo é uma enganação.”

Continua após a publicidade

Ainda nesta sexta-feira, o candidato do PT fará caminhadas com apoiadores em Salvador e Fortaleza. No sábado, ele fará um ato semelhante em São Paulo.