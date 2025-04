Lula diz que é ‘trágico que tentativas de golpe de Estado voltem a fazer parte do cotidiano’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco que é “trágico que tentativas de golpe de Estado voltem a fazer parte do cotidiano”. Na visão do presidente, “indivíduos e empresas poderosas que se consideram acima da lei investem contra a soberania dos nossos países”. As declarações foram feitas durante discurso na IX Cúpula da Celac, em Tegucigalpa, Honduras. O evento reúne representantes dos 33 países da América Latina e do Caribe.

Lula tem tratado de forma recorrente da tentativa de golpe de Estado que gerou uma denúncia da PGR contra Bolsonaro Foto: Taba Benedicto/ Estadão