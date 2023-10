Lula diz que está andando ‘totalmente à vontade’ após cirurgia e planeja novas viagens

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está conseguindo andar “totalmente à vontade” após ter realizado cirurgia no quadril no último dia 29. Diante da recuperação, o petista disse que planeja viajar a alguns Estados antes de ir à COP 28, no final de novembro, nos Emirados Árabes.

“A cirurgia está perfeitamente bem. Estou recuperando a normalidade, estou conseguindo andar totalmente à vontade”, declarou Lula durante o programa Conversa com o Presidente”, transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, nesta terça-feira, 24.

O presidente Lula durante a live 'Conversa com o Presidente', nesta terça-feira, 24 Foto: Reprodução/YouYube

Lula voltou a trabalhar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 23, após cerca de três semanas despachando do Palácio da Alvorada. Segundo ele, ainda não é possível fazer alguns movimentos, mas é preciso tomar cuidado na recuperação para que não prejudique o sucesso que foi a cirurgia.

“Do ponto de vista físico, estou bem. Sinto que a cirurgia foi um sucesso”, declarou. O chefe do Executivo voltou a falar que só poderá retomar suas agendas internacionais após uma avaliação da equipe média que será feita de seis a oito semanas após o procedimento no quadril, quando deverá estar recuperado.

A previsão é que a primeira viagem internacional aconteça na COP 28 em Dubai, nos Emirados Árabes, em 30 de novembro. Um dia antes de chegar à conferência, contudo, Lula disse que deve passar na Arábia Saudita para tratar sobre investimentos do país nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na volta de Dubai, o petista também pretende fazer uma parada na Alemanha.

Antes da viagem internacional, o chefe do Executivo disse que planeja visitar alguns Estados brasileiros. “Estou pronto para viajar, pronto para discutir os problemas do Brasil”, disse.