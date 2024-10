Lula diz que fala de líder evangélico a seu favor fez deputado ser ‘triturado’ por bolsonaristas

Em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia, Lula relatou o encontro e disse que gostaria de ter perguntado ao deputado porque, então, ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Confundiu-se ao chamá-lo de deputado da bancada ruralista (na verdade, ele é da bancada evangélica) e do Pará (ele é do Rio de Janeiro).

“O deputado da bancada ruralista, acho que do Pará, fez uma declaração dizendo que não votou em mim, que muitos evangélicos não votaram em mim. Mas que reconhecia os benefícios aos evangélicos que foram feitos por mim. O Dia do Evangélico, a lei do silêncio que não deixei passar, o Dia do Pastor. Tudo fui eu que criei e ele reconheceu isso. Fiquei com vontade de perguntar: ‘Se você sabe disso, porque votou no Bolsonaro?’ Bom, mas ele falou e decidi não polemizar”, afirmou.