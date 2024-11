Lula diz que, não havendo outro nome, estará pronto para enfrentar adversário da extrema direita

Lula também afirmou que ele e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisam ter uma convivência “civilizada”. Segundo ele, divergências entre chefes de Estado são superadas pelos interesses de Estado.

Além disso, o petista defendeu a taxação dos super-ricos. Lula afirmou esperar que o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) trate os países com respeito. E também criticou Israel por seus ataques ao território palestino depois dos atentados do Hamas.