Lula e Alckmin se vacinam contra a gripe em MG; campanha começa nesta segunda

Para dar início à campanha nacional de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), se vacinaram durante inauguração de fábrica da farmacêutica Novo Nordisk em Montes Claros (MG).

Com a presença do personagem Zé Gotinha no palco, Lula foi imunizado pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e Alckmin pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também é médico. Com idade de 79 e 72 anos, respectivamente, os dois fazem parte do público prioritário da campanha, que compreende crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Lula e Alckmin se vacinam contra a gripe em Montes Claros (MG) Foto: Ricardo Stuckert / PR

A campanha será integrada ao Calendário Nacional de Vacinação e inicia nesta segunda-feira nas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. No Norte, ocorrerá no segundo semestre do ano, período de maior ocorrência da doença, segundo o Ministério da Saúde (MS).

A previsão da pasta é que 35 milhões de doses de vacinas contra a gripe sejam distribuídas nas quatro regiões até o fim do mês de abril e 67,6 milhões de doses até o fim do primeiro semestre. No segundo semestre, serão distribuídas 5,9 milhões de doses para a região Norte.

O ministro da Saúde já afirmou à imprensa que a meta do governo é imunizar 90% do público prioritário. Para esse grupo, as doses estarão disponíveis o ano todo.

Público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes e puérperas;

Idosos a partir de 60 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

O evento, que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), também marcou o anúncio do plano de expansão de unidade da Novo Nordisk na cidade mineira, com investimento de R$ 6,4 bilhões.

O objetivo é aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas.

De acordo com o Planalto, a empresa está entre os principais fornecedores de insulina e medicamentos para o tratamento de hemofilia para o Sistema Único de Saúde (SUS).

