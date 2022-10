Lula e FHC se encontram nesta sexta-feira em São Paulo

Continua após a publicidade

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem reunião com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) nesta sexta-feira, 7. Primeiro colocado no primeiro turno da eleição de 2022, o ex-presidente Lula disputa o Planalto em chapa com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente.

Leia também Simone Tebet critica omissão, cobra propostas e declara voto em Lula, que atrai FHC

A informação sobre o encontro foi divulgada pela GloboNews e confirmada pelo Estadão.

Lula já havia dito nesta semana que gostaria de agradecer FHC pessoalmente pelo apoio dado pelo tucano neste segundo turno. O petista tenta ampliar o clima de “frente ampla” contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

“Não quero fotografia, gravação de nada, só visita humanitária de velhos companheiros”, afirmou Lula na quarta-feira, 5, sobre FHC.

Nas redes sociais, FHC havia publicado fotos que retratam ele e o petista. “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu.

Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022

Continua após a publicidade

Nesta semana, além de FHC, Lula recebeu apoio de economistas que trabalharam com o ex-presidente tucano, como Persio Arida e Arminio Fraga. Todos justificaram a defesa da democracia como motivo de adesão à campanha do petista no segundo turno.