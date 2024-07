Lula e Janja se reúnem com vereadora evangélica do PSDB

Embora faça parte da sigla tucana desde a adolescência, a vereadora foi apoiadora da candidatura de Lula nas eleições de 2022, participou do grupo de trabalho (GT) para transição do governo e sugeriu ações para a aproximar a nova gestão presidencial com os evangélicos, grupo do qual ela faz parte. Ela chegou a se reunir com ministros para discutir o tema. Porém, o plano não prosseguiu.

Nas redes sociais, Janja disse nesta quarta-feira, 3, estar muito feliz de encontrar Aava. Ela relatou que as duas estão juntas nas lutas pelas mulheres e agradeceu à vereadora.