Lula e Janja testam positivo para a covid-19 e ficarão em isolamento

O ex-presidente Lula e a sua mulher Rosângela da Silva, a Janja, testaram positivo para a covid-19 neste domingo, 5. Os dois ficarão de repouso domiciliar nos próximos dias e cancelaram a participação que fariam em eventos segunda e terça-feira.

Lula e a mulher Janja deverão ficar em isolamento domiciliar pelos próximos dias.

Lula publicou a informação em seu perfil oficial no Twitter juntamente com uma prescrição médica assinada pelo médico Roberto Kalil Filho. “O sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para a covid-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral, devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias.”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O ex-presidente informou que Janja está com sintomas leves e também permanecerá em repouso.

O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula pic.twitter.com/chuuig7gCn — Lula (@LulaOficial) June 5, 2022

Na última semana, Lula esteve em São Paulo para o lançamento do livro Querido Lula no Teatro Tuca, em São Paulo. A obra reúne parte das cartas que o ex-presidente recebeu enquanto esteve preso.

Ele também foi ao Rio Grande do Sul para uma agenda de eventos de dois dias juntamente com o vice na sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB). Eles visitaram uma cooperativa rural e se encontraram com lideranças sociais.

Alckmin já testou positivo para o coronavírus anteriormente, às vésperas do lançamento da pré-candidatura da chapa. Ele participou do evento por meio de um vídeo.