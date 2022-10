Lula e Simone Tebet farão ato conjunto e traçam estratégias para a campanha no segundo turno

Continua após a publicidade

O candidato do PT à Presidência, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terá um encontro com a senadora Simone Tebet (MDB) nesta sexta-feira, 7. Os dois devem posar para fotos diante de jornalistas, um dos trunfos da campanha petista no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dois almoçaram juntos na quarta-feira, na casa da ex-prefeita Marta Suplicy. Na ocasião, Simone entregou seu programa com sugestão de propostas a serem incorporadas pela campanha de Lula. Horas depois, a emedebista anunciou seu apoio a Lula em um ato sem a presença do ex-presidente.

Depois disso, Lula disse a jornalistas que era “totalmente possível” cumprir os pedidos de Simone sobre propostas a serem incorporadas e afirmou que gostaria de viajar com a emedebista nas próximas semanas de campanha. Simone Tebet indicou a Lula no almoço que está disposta a viajar e também a participar das peças para o programa eleitoral na TV e na rádio.

Ao declarar voto em Lula no segundo turno, a senadora pediu, por exemplo, compromisso do candidato de, se eleito, sancionar lei que iguale os salários entre homens e mulheres; e a composição de um ministério plural, com mulheres e negros. Senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tebet é vista como uma possível nova ponte do petista com o agronegócio.

Lula e Simone devem se reunir em São Paulo na tarde de sexta-feira para um ato conjunto.