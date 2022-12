Lula e Tebet devem prosseguir negociações na próxima segunda-feira sobre ministério

As discussões sobre a participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no novo governo do presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devem seguir na próxima segunda-feira, 26. Nesta sexta, 23, o futuro chefe do Executivo viajou para São Paulo, onde passará o Natal. Já a parlamentar seguiu para Campo Grande e pretende se reunir com familiares no feriado.

Após anunciar mais uma leva de ministros na última quinta-feira, o presidente eleito tenta costurar um acordo para acomodar Tebet e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), que o apoiaram no segundo turno, no próximo governo. Antes de embarcar para São Paulo, Lula se reuniu com as duas em Brasília, mas não há uma resolução.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, a reunião com Marina terminou sem um desfecho claro e embolou ainda mais as tratativas para definição dos nomes da equipe de Lula. Segundo a reportagem, Marina reiterou ao presidente eleito que não desejaria assumir a Autoridade Climática, condição sinalizada por Tebet para aceitar o convite para o Ministério do Meio Ambiente.

Lula, Simone Tebet e Marina Silva durante a campanha do segundo turno. Foto: Douglas Magno/AFP - 22/10/2022

Pelo Twitter, Lula publicou neste sábado, 24, uma mensagem de Natal com desejos de “reconciliação das famílias e reconciliação do Brasil consigo mesmo”. E também mencionou a crise econômica, em mais uma crítica ao governo de Jair Bolsonaro (PL). “Sei que, infelizmente, muitas famílias não terão o que comemorar, porque estão sofrendo com a fome, o desemprego, a inflação e o endividamento”, diz o texto.