Lula será vigiado por 12 câmeras nas redondezas de hotel em Pequim

ENVIADO ESPECIAL A PEQUIM - Quando desembarcar em Pequim para visitar o presidente chinês, Xi Jinping, nesta sexta-feira, dia 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai entrar no maior circuito de vigilância do mundo. Se sair pela porta da frente de seu hotel e caminhar até a esquina mais próxima, um trajeto de menos de 100 metros e poucos passos, Lula terá sua imagem captada por nada menos do que 12 câmeras de videomonitoramento.

O hotel de Lula é bem conhecido de delegações presidenciais brasileiras. O St. Regis é uma hospedagem de luxo, que costuma receber chefes de Estado como cortesia do governo local, pois pertence à chancelaria chinesa. Fica numa região que concentra embaixadas, o que torna o distrito ainda mais controlado. A do Brasil está a menos de 10 minutos a pé. Em frente a cada representação diplomática, há ao menos dois sentinelas de guarda permanente. Nas ruas do entorno, circulam viaturas da polícia com dispositivos giratórios de gravação no teto, similares aos que o Google usa ao redor do mundo (não na China) para abastecer a ferramenta street view de sua plataforma de mapas online.

Câmeras de vigilância no entorno do hotel St Regis, hospedagem oferecida pelo governo chinês ao presidente Lula em Pequim Foto: Felipe Frazão

Nada disso existia quando visitou a China pela última vez, em 2009. De lá pra cá, a China lançou e vem ampliando massivamente sua rede de vigilância, com cada vez mais capacidade de identificação, por reconhecimento facial. Na ausência de dados oficiais transparentes, estimativas de estudiosos e sites especializados dão conta de que a China possui cerca de 400 milhões de câmeras ativas, ligadas a circuitos de videomonitoramento em ambientes públicos e privados. Esse é o dado citado pelos escritores e jornalistas Liza Lin e Josh Chin, que lançaram no ano passado o livro Estado de vigilância: por dentro da busca da China para lançar uma nova era de controle social.

A capital chinesa, ao lado da metrópole Xangai, também visitada por Lula, são consideradas em levantamentos de sites especializados como as cidades mais vigiadas do mundo. Uma recente análise do site Comparitech aponta que o país teria 54% de todas as câmeras de videomonitoramento do planeta. Um ranking do PreciseSecurity também lista a China com 8 das 10 cidades com maior quantidade de câmeras do mundo. No Ocidente, só Londres consta da lista.

O esquema de vigilância do governo comunista vai desde a chegada ao aeroporto, com coleta redobrada de digitais de passageiros, passa por câmeras dentro de táxis e carros de aplicativo, acesso a meios de pagamento e um aplicativo que rastreava contatos na pandemia, além de milhares de câmeras de vigilância e reconhecimento facial.

Continua após a publicidade

Entre prédios oficiais e hotéis colossais, que ocupam quarteirões inteiros e simbolizam o gigantismo chinês, ou entre as vielas cinzas de que restaram dos antigos bairros residenciais e na entrada de conjuntos habitacionais de arquitetura comunista, os “hutongs”, Pequim tem um emaranhado de câmeras penduradas em postes. Alguns chegam a ter de quatro a cinco equipamentos voltados a diferentes pontos ou mesmo com captação em 360 graus.

Nem as subidas e descidas da Muralha da China ou as cabines dos vagões de trem-bala, orgulho do povo chinês e símbolos da tradição milenar e da alta tecnologia, escapam das lentes. As áreas turísticas e centrais de Pequim são ainda mais controladas.

Câmeras de vigilância na seção de Mutianyu da Muralha da China Foto: Felipe Frazão

Câmeras ficam instaladas em viaturas e em ônibus policiais, estações móveis, que podem ser deslocadas para áreas sensíveis como a região da Cidade Proibida e da Praça da Paz Celestial, onde houve um massacre no ano de 1989. O Estadão circulou no entorno e viu como o esquema funciona, sendo alvo de uma abordagem policial. Ao menos cinco repórteres brasileiros passaram por situação similar, tendo sido orientados a deixar essa área, após identificados por terem o visto de jornalista.

A reportagem e outros jornalistas brasileiros estavam num local turístico, onde chineses e estrangeiros circulavam e tiravam fotos. Tudo era monitorado por câmeras ao redor. Embora não realizassem entrevistas, um guarda abordou o grupo e pediu os passaportes. Em poucos minutos, um oficial chegou numa viatura. Em inglês, ele se apresentou como responsável por assuntos internacionais, fez questionamentos sobre a presença dos jornalistas e constrangeu o grupo a deletar eventuais gravações que tivessem feito. Segundo ele, qualquer qualquer imagem captada era considerada ilegal, pois deveria ter autorização prévia do departamento de mídia regional.

O policial se preocupou em ser sutil na abordagem à imprensa e citou repetidas vezes a boa relação entre os dois países, o que colaboraria para que fossem liberados. No entanto, quis saber o conteúdo do material eventualmente gravado e inspecionou um dos celulares. Alegava que cabia aos jornalistas decidir como agir, mas reiterava alertas velados. “Como você quer lidar com essa situação?”, indagou ao grupo, dizendo que se as imagens fosse deletadas, o caso estaria encerrado ali, desde que todos deixassem a área - o que foi feito, com o grupo da imprensa escoltado para fora. Do contrário, a abordagem seria reportada a instâncias superiores e poderia, segundo ele, ter consequências para a carreira dos jornalistas.

Eu nunca vi nada parecido. É MUITA vigilância na China.



O distrito de embaixadas, onde fica o hotel de Lula, em Pequim, concentra grande atenção do governo com 12 câmeras em sequência na mesma calçada 👇🏽📹 @Estadao pic.twitter.com/zLQmBZTfxi — Felipe Frazão (@felipefrazao_) April 13, 2023

Continua após a publicidade

Os planos do governo chinês previam ter, em 2020, por volta 95% das áreas públicas cobertas pela rede de monitoramento, conforme publicou o People’s Daily, versão em inglês do Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista. Cruzada com dados cibernéticos rastreáveis, por meio do uso dos mega-aplicativos chineses como Alipay e WeChat, essa rede permite a formação de um banco de dados gigantesco sobre seus próprios cidadãos e estrangeiros que pisam em seu território.

Monitoramento por reconhecimento facial já ocorre na China e influencia até na obtenção de crédito e na permissão de viagens Foto: Reuters

Desde março de 2018, quem chega via Aeroporto Internacional de Pequim é obrigado coletar suas digitais duas vezes, em pontos diferentes da imigração, e escanear o próprio passaporte. Uma das etapas é feita por totalmente por máquinas, ainda na área de trânsito internacional, logo ao sair do avião. Quem deixa de escanear passaporte e as digitais na máquina não passa dali.

A coleta seguinte é realizada presencialmente diante de um agente policial fardado, como nos aeroportos brasileiros. A dupla checagem é uma exigência aos estrangeiros, apesar de, no caso dos brasileiros, esta mesma fase já ter sido feita nos consulados chineses para obtenção de visto. Os trâmites de ingresso no país exigem ainda uma declaração de saúde digital, que inclui declinar contatos de pessoas na China e endereço de hospedagem, e pode incluir uma inspeção pessoal.

Imigração chinesa faz dupla coleta de digitais de estrangeiros, com uso de máquinas automatizadas, no desembarque do aeroporto de Pequim Foto: Felipe Frazão

Segundo policiais chineses, os hotéis são obrigados a reportar o ingresso dos hóspedes em suas instalações. Essa informação fica registrada nos sistemas de segurança acessados pelas autoridades, que passam a ter meios de controle sobre onde cada pessoa dorme. Com uma simples foto do passaporte de estrangeiros os policiais podem checar a ausência dessa informação nos sistemas. Eles obtêm os dados imediatamente e um alerta vermelho fica emitido na tela do celular do policial.

O uso dos apps mais populares no país, que concentram acesso aos e-commerce, a aplicativos de transporte, compra de bilhetes em espetáculos e transporte público, troca de mensagens e meios de pagamento digitais, exigem prévio envio de documentos para checagem da identificação do usuário. Os pagamentos são feitos majoritariamente com QR Code. E grande parte do controle de acesso a locais públicos pode ser liberada com reconhecimento fácil ou simples escaneamento de um documento em catracas, como estações de trem e metrô, pontos turísticos, como a Muralha da China, e edifícios corporativos.

Continua após a publicidade

‘É preciso que o humanismo reaja”

No primeiro seu primeiro discurso na China, na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Lula defendeu nesta quinta-feira, 13, a vida em comunidade em lugar do individualismo. “Acho que estamos sendo tratados como algoritmos e é preciso que o humanismo reaja”. Apesar da coincidência, não se tratava de uma indireta aos chineses sobre os mecanismos de controle aplicados pelo Partido Comunista, que governa o país desde a revolução de 1949.

Temas como a liberdade de expressão e imprensa e direitos de minorias, como a questão dos uigures, ficaram de fora da pauta brasileira em Pequim. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não embarcou com a comitiva de Lula. As discussões sobre o impacto dessas tecnologias na restrição a liberdades e nas redes sociais tampouco. A China veta acesso às principais plataformas de origem ocidental.

Visita do presidente ao Novo Banco do Desenvolvimento, em Xangai, para a cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente da instituição. Foto: Ricardo Stuckert

Os chineses sabem que todos os seus passos estão sendo vigiados. Mas não exatamente a capacidade de captação e escaneamento de imagens de cada câmera. São de reconhecimento facial? Identificam gênero, raça, modo de andar? Ou são apenas câmeras de trânsito? Em alguns postes, o máximo de informação disponível é uma placa em azul como pictograma de uma câmera e a inscrição “vídeo”, em chinês e inglês.

O Estadão conversou com diplomatas, empresários e profissionais liberais, brasileiros e chineses, que vivem na China ou moraram no país e voltaram pela primeira vez agora, após a reabertura com o fim da política de covid zero, em dezembro passado. Eles terão seus nomes preservados para evitar complicações com autoridades do governo comunista.

Todos compartilharam uma visão comum: o sistema assusta no início, as pessoas se sentem vigiadas, mas depois de alguns meses as lentes voltadas para si passam a fazer parte do cotidiano. “A gente entre para Deus, para o Xi Jinping e para quem assiste”, disse um brasileiro que faz parte da direção de uma universidade privada na China e mora no país desde 2019.

Continua após a publicidade

As noções de privacidade na China são reduzidas, e as medidas de controle adotadas durante a pandemia da covid-19, quando os contatos pessoais de cada cidadão e áreas onde circulava eram rastreados por meio de um aplicativo de saúde, ajudaram a “justificar” as medidas de monitoramento que não encontram paralelo no ocidente.

Diplomatas com anos de experiência na China e empresários sino-brasileiros disseram que os mecanismos de controle recrudesceram durante o governo do presidente Xi Jinping, de perfil mais fechado e ideológico que antecessores, recentemente reconduzido para um inédito terceiro mandato.

Demais câmeras de vigilância no entorno do hotel St Regis, onde Lula e comitiva estão hospedados Foto: Felipe Frazão

Autoridades chinesas costumam alegar que todo o esforço para lançar e expandir o Skynet, como é conhecido o sistema, é uma forma de prevenir e reprimir crimes comuns e que os dados ficam armazenados, mas não são usadas contra quem não comete ilegalidades. Opositores se preocupam com a possível uso para perseguir dissidentes.

Nas Olimpíadas de 2008, por exemplo, câmeras foram usadas para encontrar um brasileiro que vendia ingressos de forma ilegal na frente de estádios, como se fosse um cambista, fora das plataformas oficiais de revenda dos bilhetes que havia adquirido, mas não usaria. O caso exigiu intervenção da embaixada brasileira, para acompanhar os procedimentos.