Lula enfrentará Bolsonaro com comício na Baixada Fluminense, um dia após 7 de Setembro em Copacabana

RIO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o primeiro comício da campanha à Presidência no Rio um dia após os atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para Copacabana no 7 de setembro. Desta vez, o petista vai focar nos eleitores da Baixada Fluminense. O ato está previsto para ocorrer em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Lula já indicara querer priorizar a região durante um ato de lançamento da candidatura na Cinelândia, no início de julho. Na época, afirmou que “queria começar pela Baixada”, mas que fora convencido pelos aliados de que seria melhor manter o ato no Centro do Rio. O comício deve ser o único compromisso oficial do ex-presidente no Estado antes do primeiro turno das eleições, dado o curto período de campanha.

Lula dedicou esta sexta-feira, 25, à preparação para a entrevista ao Jornal Nacional, no Rio. Reuniu-se com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o coordenador de campanha Aloízio Mercadante, a mulher Rosângela da Silva, conhecida como Janja, de assessores de imprensa. O candidato a vice na chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), embarca para o Rio nesta tarde para acompanhar Lula na entrevista.

Como mostrou o Estadão, Lula, durante os 40 minutos de sabatina no JN, deve focar na economia e nas conquistas sociais de seu governo (2003-2010). A estratégia mira conter o crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, nas pesquisas de intenção de voto. Também foca diminuir a própria rejeição - o maior empecilho, na avaliação da campanha, para eventual vitória do petista no primeiro turno.

Lula fará em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, seu único comício no Rio antes do primeiro turno Foto: Werther Santana/Estadão

Aliados do petista vão se concentrar em diferentes pontos da cidade para acompanhar a entrevista. Deputados e candidatos do partido convocaram os militantes para um ato em às 16h30, em frente aos Estúdios Globo, na zona oeste da cidade. Haverá ainda um telão na Cinelândia, próximo ao Teatro Rival, e um grupo no Largo da Prainha, na Saúde. Como Lula não teve agenda oficial no Rio, ficou a cargo de Janja a tarefa de pedir votos para o petista. Ela participou de uma caminhada ao lado da deputada Benedita da Silva (PT), de Antonia Pellegrino, mulher de Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Estado, e do candidato ao Senado pelo PT André Ceciliano, no Centro da cidade.

“Sou filiada ao PT desde os 17 anos. Acompanhei a trajetória da Bené durante toda a minha vida. Ela sempre lutou por nós, mulheres, que precisamos ter voz. Não tem mordaça na minha boca justamente porque no meu partido eu posso falar. Então vou pedir para vocês votarem no meu marido, aliás eu amo falar “o meu marido””, disse Janja, durante um breve discurso no Centro.