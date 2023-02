Lula exonera 13 ministros para reforçar votação em aliados para presidências do Senado e da Câmara

BRASÍLIA - O governo Lula exonerou nesta quarta, 1º, seus 13 ministros com cargos legislativos. A medida visa reforçar a votação em aliados para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, marcada para ocorrer nesta tarde. A lista inclui até mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Favaro (PSD-MT), que está no meio do mandato de senador. Ele foi liberado a reassumir sua vaga para ajudar a reeleger Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que enfrenta um disputa acirrada com o ex-ministro bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN).

Segundo o Placar Estadão, Pacheco chega ao dia da eleição com 38 votos declarados contra 29 de Marinho. O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), também candidato, tem dois votos. Para vencer é preciso ao menos 41 votos, em primeiro ou segundo turno.

O senador Carlos Fávaro, nomeado ministro da Agricultura, foi exonerado do cargo temporariamente para reforçar a votação de Rodrigo Pacheco. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Os decretos de exoneração estão publicados no Diário Oficial da União e, na prática, funcionam como uma espécie de licença, já que, após as eleições no Congresso, todos voltarão a comandar suas respectivas pastas. Parte dos ministros exonerados ainda assumirão hoje seus mandatos de senador - é o caso, por exemplo, de Flávio Dino (Agricultura) e Camilo Santana (PT).

A disputa pelo comando do Senado ganhou contornos de terceiro turno. Pacheco e Marinho, apoiados, respectivamente, pelo presidente Lula e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, reproduzem a polarização que marcou a corrida de 2022, principalmente nas redes sociais. Já na Câmara, a disputa tende a ser mais tranquila, já que o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem o apoio do governo e da oposição.

Veja quais são os ministros exonerados provisoriamente:

- Meio Ambiente e Mudança de Clima, Marina Silva (Rede-SP), deputada eleita;

- Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL-SP), deputada eleita;

- Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-SP), deputado eleito;

- Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), deputada eleita

- Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), eleito deputado federal;

- Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal eleito;

- Agricultura, Carlos Favaro (PSD-MT), que está no meio de seu mandato de senador;

- Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), eleito deputado federal;

- Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP), deputado federal eleito;

- Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), senador eleito;

- Educação, Camilo Santana (PT-CE), senador eleito;

- Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), senador eleito;

- Transportes, Renan Filho (MDB-AL), senador eleito

A posse dos deputados ocorre ainda durante a manhã desta quarta. Já a eleição está marcada para a tarde. De acordo com a programação oficial do Senado, os 27 parlamentares eleitos ano passado tomarão posse às 15h e, em seguida, será iniciada a eleição.