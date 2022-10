Lula explica no Flow Podcast como será a atuação de Alckmin em um eventual governo

Durante entrevista ao Flow Podcast na terça-feira, 18, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, se eleito, o candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) terá a função de “conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar”.

Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin foi um dos fundadores do PSDB, partido ao qual permaneceu por mais de duas décadas até filiar-se ao PSB neste ano. É visto como um político com bom trânsito com o agronegócio e o empresariado.

“Chamei ele (Alckmin) para ser vice porque acho que vamos pegar o Brasil em uma situação pior do que eu peguei em 2003. E nós, então, precisamos consertar esse País. Fazer com que o Congresso cumpra com as suas funções, que o Executivo execute, o Poder Judiciário julgue e conversar com muita gente, com muito empresário para que a gente coloque todo mundo para salvar esse País. O Alckmin tem condições de conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar. Então, ele veio para ajudar a aumentar o leque de pessoas com quem a gente tem de conversar e, sobretudo, tem a possibilidade de ajudar o (Fernando) Haddad a ganhar as eleições em São Paulo”, disse Lula.

No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total.

Em abril de 2022, PSB oficializou o nome de Alckmin como vice na chapa de Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. Foto: Werther Santana/Estadão

Lula lembrou ainda que, em 2002, tinha como candidato a vice o empresário José Alencar, morto em 2011. “Eu jamais imaginei ter um empresário de vice. Quando vi o discurso dele, eu falei: ‘É esse’. E levei ele para ser meu vice”, disse.

Lula também aproveitou a entrevista no Flow Podcast para elogiar o seu candidato a vice. “O Alckmin surpreende. É uma figura de boa índole e está fazendo um trabalho extraordinário comigo e eu tenho certeza que nós somos a dupla que vai recuperar esse País para o povo brasileiro voltar a sorrir”, afirmou.

Ao longo desta campanha, Alckmin já foi escalado para conversar com empresários. A agenda em questão envolvia o grupo Instituto Unidos Brasil, formado majoritariamente por empresários alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que buscavam um canal de diálogo com Lula. O ex-governador também assumiu o papel de porta-voz da campanha em discussões trabalhistas com o empresariado.

Antes do primeiro turno, Alckmin e a ex-ministra Marina Silva (Rede) foram escalados para intensificar o movimento em busca do voto evangélico, segmento no qual o presidente Bolsonaro tem vantagem.