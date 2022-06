Lula fala sobre a covid: ‘Estamos bem’; veja lista de políticos que enfrentaram a doença este ano

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua mulher, Rosângela “Janja” da Silva, são os personagens mais recentes do mundo da política que contraíram covid. Além do casal, o senador Humberto Costa (PT-PE) e o ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) testaram positivo nos últimos dias. A onda de infecções segue o recente aumento identificado em diversos Estados e faz lembrar o cenário do início do ano, quando diversos deputados, senadores e governadores compartilharam diagnósticos da doença.

O ex-presidente Lula e sua mulher, Janja, informaram neste domingo, 5, que estão com covid-19. Foto: Werther Santana/Estadão

Nesta segunda-feira, 6, o petista agradeceu às mensagens de apoio que vem recebendo e disse que ele e a esposa, Janja, estão bem. Lula tem 76 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco para o coronavírus, mas está assintomático. Janja apresentou sintomas leves.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Eu e @JanjaLula gostaríamos de agradecer todo o carinho, desejos e mensagens de recuperação. Estamos bem. Um bom dia e boa semana para todos. — Lula (@LulaOficial) June 6, 2022

O senador Humberto Costa, que costuma estar em algumas agendas com o ex-presidente Lula, informou neste domingo, 5, que foi diagnosticado com covid. O parlamentar, que integrou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, recomendou “cuidado a todos”.

Olá, pessoal. Realizei o teste para COVID-19 que apresentou resultado positivo. Como tomei as quatro doses da vacina. estou sem sintomas e seguindo as orientações de isolamento social. Recomendo cuidados a todos pois o número de casos vem crescendo rapidamente. — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 5, 2022

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo informou, na sexta-feira, 4, estar com covid pela segunda vez. Ele já havia contraído a doença em novembro do ano passado. Na última quinta-feira, 2, poucos dias antes do diagnóstico, ele compareceu à Câmara Municipal de Goiânia e discursou na tribuna da Casa. Ele afirma ter cancelado os compromissos dos próximos dias.

Olá, amigos e amigas!



Infelizmente testei novamente positivo para a Covid-19. pic.twitter.com/TzIs58ZqGF — Marconi Perillo (@marconiperillo) June 4, 2022





Aliados desejam melhoras a Lula

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), que integra a campanha do petista e foi vice-presidente da CPI da Covid, desejou melhoras ao ex-presidente. Ele afirmou que esteve com Lula nos últimos dias e que, por precaução, deve cancelar compromissos.

Desejo plena e rápida recuperação ao presidente @LulaOficial e à querida @JanjaLula, que foram diagnosticados com COVID-19. Como estive com o presidente Lula em atividade no último final de semana, realizarei todos os exames necessários e tomarei todos os cuidados devidos. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 6, 2022

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) confiou à vacina anticovid a recuperação do ex-presidente Lula e de sua mulher. “Força, Lula! O Brasil precisa de sua força para derrotar o fascismo”, escreveu.

Minhas melhores energias e pensamentos para o presidente @LulaOficial e sua companheira @JanjaLula, diagnosticados com Covid.



A vacina e os cuidados devem garantir que nada de pior aconteça. Força, Lula! O Brasil precisa de sua força para derrotar o fascismo. Avante! — Orlando Silva (@orlandosilva) June 6, 2022

Governistas também se manifestaram. O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR) afirmou que a esquerda, chamada ironicamente por ele de “a turma do bem”, vai torcer contra o vírus pela primeira vez. Entre aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), é comum a interpretação de que a oposição se valeu do coronavírus para criticar o chefe do Executivo.

Lula está com covid. Finalmente a turma "do bem" vai torcer contra o vírus. — Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) June 6, 2022

O músico Roger Moreira, apoiador do presidente Bolsonaro, ironizou o fato de Lula ficar em isolamento para não disseminar a doença. “Como se ele já não estivesse isolado...”, escreveu.

Outros contaminados este ano

Na onda de infecções que sucedeu as festas de fim de ano, pelo menos 19 políticos informaram ter contraído covid em janeiro deste ano. Veja a lista:

Eduardo Leite - ex-governador/ RS

Geraldo Alckmin - ex-governador e candidato a vice de Lula

Ciro Gomes - ex-governador e pré-candidato à Presidência

Tereza Cristina - ex-ministra da Agricultura

Paulo Guedes - ministro da Economia

Gilson Machado - ex-ministro do Turismo

Damares Alves - ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos

Onyx Lorenzoni - ex-ministro do Trabalho

Romeu Zema - governador/ MG

Carlos Moisés - governador/ SC

Ratinho Junior - governador/ PR

Flávio Dino - governador/ MA

Cláudio Castro - governador/ RJ

Hélder Barbalho - governador/PA

Marcelo Freixo - deputado federal/ RJ

Tabata Amaral - deputada federal/ SP

Fabiano Contarato - ex-senador/ ES

ACM Neto - prefeito/ Salvador - BA

João Campos - prefeito/ Recife - PE

A senadora Simone Tebet (MDB), pré-candidata à Presidência da República, teve suspeita de covid no início de maio, mas testou negativo para a doença.

Nas últimas semanas, o País tem visto uma nova alta de infecções pelo coronavírus. No intervalo de um mês, o número de internados subiu até 275% em hospitais privados de São Paulo. Nas redes municipal e estadual, os hospitalizados mais do que dobraram no mesmo intervalo de tempo. Apesar da crescente quantidade de casos, a média móvel de óbitos não tem crescido na mesma proporção.