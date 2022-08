Lula falta a evento com empresários do varejo; petista teve indisposição estomacal, diz assessoria

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidato a presidente na chapa PT-PSB não pôde comparecer ao encontro com lideranças do setor varejista, organizado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), em um hotel da cidade de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da campanha, Lula teve uma indisposição estomacal.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta terça-feira, 9; petista faltou a encontro com o setor varejista, segundo a assessoria de imprensa, por causa de uma indisposição estomacal. Foto: Nelson Almeida/AFP

Vice na chapa petista, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o coordenador do programa de governo, o economista Aloisio Mercadante, estão no evento, que conta com 78 participantes, dentre eles, Luiza Trajano (Magazine Luiza) e Flávio Rocha (Riachuelo).

Nesta terça-feira, 9, o ex-presidente participou de uma sabatina com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em seu discurso, Lula falou sobre temas que geram controvérsia no empresariado – como posições a respeito de teto de gastos e reforma trabalhista. O petista ainda pediu diálogo com o agronegócio e, em aceno aos empresários, defendeu a realização das reformas administrativa e tributária e ainda criticou a busca por uma terceira via na eleição deste ano.