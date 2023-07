Lula falta à festa junina do PT por desconforto na perna, mas participa de cortejo na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faltou à tradicional festa junina do PT neste sábado, 1.º, por conta de um desconforto na perna. Ele era esperado como “presença VIP” no evento, que tinha ingressos que variavam entre R$ 300 a R$ 5 mil. Apesar do desconforto, o presidente manteve participação na caminhada da Lapinha em celebração à independência do Brasil na Bahia neste domingo, 2. Ele marcou presença no cortejo popular em um carro aberto em Salvador.

O presidente Lula acompanha as celebrações do bicentenário da independência na Bahia junto com o governador Jerônimo Rodrigues, e as esposas Rosângela Janja da Silva e Tatiana Velloso. Foto: Instagram @janjalula

Pela agenda oficial do Planalto da semana passada, a participação do presidente estava marcada no “Arraiá do PT” para a partir das 20h e, como mostrado pela Coluna do Estadão, sua presença era muito esperada pelo público. O anúncio da participação no evento, feito na terça-feira, 27, fez disparar a venda de ingressos, que tem o objetivo de reforçar o caixa do partido. Os convites já estavam esgotados desde quinta-feira, 29.

No entanto, depois do horário marcado para sua chegada, aliados próximos receberam a confirmação de que Lula estaria muito cansado e não participaria do ato. Apesar da ausência do presidente, cerca de mil pessoas estiveram na festa, incluindo os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Cida Gonçalves (Mulheres), Jorge Messias (AGU), Luiz Marinho (Trabalho), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Paulo Pimenta (Comunicação Social).

Na Bahia, ele participou do cortejo do bicentenário da independência, acompanhando a tradicional caminhada da Lapinha ao Pelourinho em um carro aberto, ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e das esposas deles Rosângela Janja da Silva e Tatiana Velloso. A celebração marca os 200 anos da expulsão dos portugueses que mantinham a ocupação na Bahia, mesmo depois da declamação de Independência no 7 de setembro.

O presidente esteve também no lançamento do selo comemorativo ao bicentenário nos Correios. No ato, acompanhado dos ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Rui Costa (Casa Civil), além do líder do PT no Senado, Jaques Wagner, afirmou que é “uma justa homenagem ao povo baiano, pela sua capacidade de luta e sua generosidade. Um povo que é alegre e festivo, mas quando tem que lutar, não vacila”. Nas redes sociais, Lula disse que é ”uma data para lembrarmos da luta dos nosso povo por sua liberdade e soberania, e nos inspira na busca por mais direitos e dignidade”.

A agenda do presidente prevê ainda uma viagem para Ilhéus, na Bahia, onde deve participar de cerimônia de início das obras no lote 1F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) nesta segunda-feira, 3.

Dor na perna

Lula relatou, ainda em maio deste ano, que sente dores na parte superior do fêmur. O problema, já diagnosticado, é um desgaste na articulação coxofemoral, onde o fêmur se conecta com o quadril. Segundo o presidente, ele chega a tomar injeção todo dia, mas isso já não resolve o problema.

A dor, combinada à agenda do fim de semana, levaram ao cancelamento de sua participação no “arraiá”. Neste sábado, Lula visitou o treino da seleção feminina de futebol no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.