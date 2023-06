Lula fará live sobre os primeiros meses do governo, em formato semelhante ao de Bolsonaro

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, nesta terça-feira, 13, às 8h30, uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Em uma live, como fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula deve fazer um apanhado dos primeiros meses de trabalho do governo.

A transmissão foi anunciada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, será às 8h30 e terá como hashtag “#ConversaComPresidente”. O compromisso será no Palácio da Alvorada e, de acordo com o ministro, deve ocorrer com uma “certa frequência”, mas não detalhou.

“Saiba tudo o que o governo já fez nestes primeiros meses de trabalho”, disse Pimenta nas suas redes sociais.

Desde o início de seu terceiro mandato, havia a hipótese do chefe do Executivo começar a realizar lives para divulgar ações do governo e transmitir mensagens para a população, assim como fazia seu antecessor Jair Bolsonaro (PL). O plano, contudo, não havia se concretizado até o momento.

Em agenda esvaziada, o próximo compromisso do presidente será às 10h, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Já a terceira e última reunião será às 15h, com Pimenta.