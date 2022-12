Lula fará ‘revisão na garganta’ neste sábado

BRASÍLIA – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que fará neste sábado, 3, uma “revisão da garganta”. Em 20 de novembro, Lula passou por uma laringoscopia no Hospital Sírio-Libanês para retirar uma lesão benigna da garganta, chamada leucoplasia.

Foto: Wilton Júnior/Estadão

“Não fiquei um dia sem falar. Por mais que faça esforço, não consigo ficar sem falar. Mesmo quando não preciso falar, eu falo”, disse, em tom de brincadeira. “Vou ficar bem, preciso da minha voz para governar esse País.”

Em conversa com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Lula disse que conversou com sua fonoaudióloga e fez testes por celular. “Ela disse que minha garganta está melhorando”, completou.

A leucoplasia foi diagnosticada durante uma avaliação de rotina em 12 de novembro. Segundo boletins médicos divulgados naquele momento e após a última internação - Lula teve alta no dia 21 - exames mostraram completa remissão do tumor diagnosticado no presidente em 2011.