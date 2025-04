Lula faz aceno ao Congresso, diz que País está no rumo certo, mas admite que há ‘muito a ser feito’

BRASÍLIA – Em cerimônia sobre as entregas dos últimos dois anos de gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 3, que o Brasil teve governos com “ampla maioria” no Congresso Nacional que, segundo ele, não conseguiram aprovar a quantidade de projetos que sua gestão obteve aval no Parlamento.

“Quero agradecer os deputados e senadores que tanto no Senado quanto na Câmara são responsáveis por apoiar possivelmente a maior quantidade de projetos aprovados por um governo em apenas dois anos. Brasil já teve presidentes com ampla maioria no Congresso que não conseguiram aprovar a quantidade de coisas que conseguimos aprovar”, disse Lula, que agradeceu também ao seu time de ministros pelas entregas.

“Muito obrigada a sociedade brasileira por acreditar que este País será definitivamente uma nação rica, próspera e uma nação em que homens e mulheres e crianças conquistarão definitivamente o direito de andar de cabeça erguida para que a gente possa voltar a sorrir neste País”, concluiu o presidente.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade "Brasil dando a volta por cima". Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

PUBLICIDADE Lula também afirmou que o País está no rumo certo, mas que ainda “há muito a ser feito” e que o governo precisa da “ajuda de todos para enfrentar o ódio e a mentira”. “O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho nós arrumamos a casa”, disse Lula. Para o presidente, o Brasil voltou a sonhar, com condições para deixar de ser o “o eterno país do futuro”.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2, aponta para uma avaliação negativa recorde do governo Lula de 41% , enquanto a positiva é de 27%.

Para o restante do mandato, Lula disse que há uma série de novas ações do governo. Prometeu maior alcance da classe média ao Minha Casa, Minha Vida. Ainda, ações na segurança pública.

“Sabemos do enorme desafio que temos pela frente. Mas sabemos também da extraordinária capacidade e força de trabalho do povo brasileiro”, afirmou o presidente ao fim do discurso.